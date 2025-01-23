Yaptıkları Hataların Ardından En Azından Utanan ve Onurlu Bir Şekilde İstifa Eden Politikacılar

Hatalarını kabul edip sorumluluk alabilmek, her politikacının sahip olduğu bir erdem değil. Dünyanın farklı yerlerinde ise bunu yapabilen liderler hala var. Başkalarını suçlamak yerine hatalarıyla yüzleşip onurlu bir şekilde istifa etmeyi tercih ediyorlar. Bu tutum, halkın güvenini yeniden kazanmanın önemli bir yolu. İşte yaptıkları hataların ardından utanan ve görevi bırakan o isimler...