Yaptıkları Hataların Ardından En Azından Utanan ve Onurlu Bir Şekilde İstifa Eden Politikacılar
Yaptıkları Hataların Ardından En Azından Utanan ve Onurlu Bir Şekilde İstifa Eden Politikacılar
Hatalarını kabul edip sorumluluk alabilmek, her politikacının sahip olduğu bir erdem değil. Dünyanın farklı yerlerinde ise bunu yapabilen liderler hala var. Başkalarını suçlamak yerine hatalarıyla yüzleşip onurlu bir şekilde istifa etmeyi tercih ediyorlar. Bu tutum, halkın güvenini yeniden kazanmanın önemli bir yolu. İşte yaptıkları hataların ardından utanan ve görevi bırakan o isimler...
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1. Norveç Balıkçılık Bakanı Per Sandberg, kız arkadaşıyla birlikte, devletin kendisine zimmetlediği cep telefonunu da yanına alarak İran'a tatile gitti ve istifa etmek zorunda kaldı.
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2. Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Janakieski, tekne faciası sonucu hayatını kaybeden 15 turistin ardından etik sebepleri göz önüne alarak istifa etti.
3. Danimarka Ulaştırma Bakanı Maria Borelius, evinde sigortasız çalıştırdığı çocuk bakıcısını yetkili makamlara bildirmediği için istifa etti.
4. Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Jin Yong, yaşlılık maaşı sözünü yerine getiremediği için istifa etti.
5. Japonya Ekonomi Bakanı Yoshio Hashiro, nükleer santral kazası geçiren Fukuşima şehrine “Ölüm kenti” dediği için istifa etti.
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6. Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Annette Schavan, doktora tezinde intihal yaptığı ortaya çıkınca istifa etti.
7. Fransa Sanayi Bakanı Gérard Longuet, Saint-Tropez'deki villası ve Cumhuriyetçi Parti'nin finansmanı konusunda hukuki inceleme başlatılması üzerine istifa etti.
8. İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi, ihalelerde yolsuzluk yaptığı ve bir iş insanından rüşvet olarak saat aldığı ortaya çıkınca istifa etti.
9. Avusturya Halk Partisi politikacılarından Norbert Kapeller, yaşamını yitirmiş bir yakınının engelli kartını kullandığı tespit edilince istifa etti.
10. İsveç Maliye Bakanı Mona Sahlin, devlet harcamaları için verilen kartla çikolata aldıktan sonra eleştirilerin hedefi oldu ve istifa etti.
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11. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, elektrik faturalarının kabarık gelmesi ülke genelinde protestolara neden olunca istifa etti.
12. Japonya Adalet Bakanı Midori Matsushima, bir festivalde üzerinde resmi ve siyasi görüşlerinin bulunduğu kağıt yelpaze dağıttırdı ve seçim yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etti.
13. Portekiz Maliye Bakanı Vitor Gaspar, hakkında açılan yolsuzluk davasının hemen ardından istifa etti.
14. Kosta Rika Ulaştırma Bakanı Karla Gonzales, bir köprünün çökmesiyle birlikte 5 kişi yaşamını yitirince istifa etti.
15. Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis, bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 54 kişi hayatını kaybedince sorumluluğu olduğunu söyleyerek istifa etti.
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16. Japonya Adalet Bakanı Minoru Yanagida, işinin fazla kolay olduğunu söyleyince eleştirilerin hedefi oldu ve istifa etti.
17. Norveç Adalet Bakanı Knut Storberget, 77 kişinin yaşamını yitirdiği Oslo'daki saldırılarda yetersiz kaldığı eleştirileri yapılınca istifa etti.
18. Mısır Ulaştırma Bakanı Rashad al-Mateeni, 49 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası sonrası sorumluluk aldı ve istifa etti.
19. Japonya Ticaret ve Endüstri Bakanı Yuko Obuchi, adı yolsuzluk iddialarına karışınca vakit kaybetmeden istifa etti.
20. Fransa İletişim Bakanı Alain Carignon, henüz soruşturma bile açılmadan, kamu malını kötüye kullandığı iddialarının ardından istifa etti.
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21. ABD Başkanı Richard Nixon, 1974 yılında Watergate skandalı nedeniyle görevinden istifa etti. Bu olay, bir ABD başkanının istifa ettiği tek durum olarak tarihe geçti.
22. 2022'de İngiltere Başbakanı olan Liz Truss, ekonomi politikalarının başarısızlıkla sonuçlanması ve ciddi eleştiriler nedeniyle yalnızca 44 gün görev yaparak istifa etti. Bu, İngiliz tarihindeki en kısa süreli başbakanlık oldu.
23. 2023 yılında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, artık "enerjisi kalmadığını" söyleyerek görevinden istifa etti. Ardern'in istifası, modern siyaset sahnesinde nadir görülen kişisel bir karar olarak yorumlandı.
24. New York Valisi Andrew Cuomo, hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve kötü yönetim suçlamaları nedeniyle 2021'de görevinden istifa etti.
25. Katolik Kilisesi lideri Papa XVI. Benedict, 2013 yılında "yaşlılık ve sağlık nedenleriyle" istifa etti. Bu, 600 yıl sonra bir papanın istifasıyla sonuçlanan nadir bir olaydı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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