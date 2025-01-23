Orhan Gencebay'ın Yangın Faciasına İlişkin “İhmaller Olabilir Ama Kötü Niyetli Değildir” Demesi Çok Kızdırdı!

Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. İhmalsizlik ve denetimsizlik iddialarına yönelik yeni detayların gelmeye devam ediyor. Bu sırada acı olaya tepkiler de her geçen saat büyüyor. Faciaya dönüşen yangına ünlü isimler de kayıtsız kalmıyor.

Elim olaya dair soru sorulan isimlerden biri de Orhan Gencebay oldu. Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Gencebay'ın 'İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir' sözleri sosyal medya kullanıcılarını çok öfkelendirdi!