Orhan Gencebay'ın Yangın Faciasına İlişkin “İhmaller Olabilir Ama Kötü Niyetli Değildir” Demesi Çok Kızdırdı!
Orhan Gencebay'ın Yangın Faciasına İlişkin “İhmaller Olabilir Ama Kötü Niyetli Değildir” Demesi Çok Kızdırdı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFJE6Z9tiKA/
Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. İhmalsizlik ve denetimsizlik iddialarına yönelik yeni detayların gelmeye devam ediyor. Bu sırada acı olaya tepkiler de her geçen saat büyüyor. Faciaya dönüşen yangına ünlü isimler de kayıtsız kalmıyor.
Elim olaya dair soru sorulan isimlerden biri de Orhan Gencebay oldu. Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Gencebay'ın 'İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir' sözleri sosyal medya kullanıcılarını çok öfkelendirdi!
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Bolu'nun gözde kış tatili rotalarından olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciaya yol açtı.
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238 kişinin konakladığı otelde 10 saat sonra söndürülebilen yangında 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.
Türkiye'yi yasa boğan acı olayın ardından ortaya atılan ihmalsizlik ve denetimsizlik haberleri boğazımıza bir yumru gibi oturdu.
Milyonların isyan edip ayağa kalktığı faciaya yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, bir açıklama da Orhan Gencebay'dan geldi.
Muhabir Online'dan Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Gencebay, "Yüreğimiz yanıyor son derece üzüldük. Son derece acı bir olay ülkemiz için… Canlarımız öldü, Allah gani gani rahmet eylesin.” diyerek sözlerine başladı.
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Elim olayın ardından bir kişinin dahi istifa etmediği konusunda ise “Bu konuda konuşmak bize düşmez, olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Yönetenler daha iyi bilir. Hangi yönetim olursa olsun, hepsi iyi niyetlidir. Gerekeni yapmaya çalışır. İhmaller olabilir ama kesinlikle kötü niyetli değildir. İnşallah her şey daha iyi olacak şekilde gereken yapılır.” demesi sinirleri hoplattı.
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Başta Seren Serengil olmak üzere birçok kişi Orhan Gencebay'ın bu sözlerine ağır tepki gösterdi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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