Yeşim Salkım Grand Otel'in Yangın Merdiveni Olayına Fena Patladı: "Zeka Özürlüye Anlatır Gibi Anlatacağım!"

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 76 kişiyi hayattan kopardı. 12 katlı oteldeki yangının ardından pek çok 'ihmal' iddiası ortaya atıldı. 'Otelde yangın merdiveni yoktu' iddiaları da bunlardan biri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yalanlanan bu iddia sonrası yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ortaya çıktı. Alevlerle kaplanan merdivenlerin kullanılamaması öngörüsüne tepkiler büyürken Yeşim Salkım da X hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.