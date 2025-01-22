Yeşim Salkım Grand Otel'in Yangın Merdiveni Olayına Fena Patladı: "Zeka Özürlüye Anlatır Gibi Anlatacağım!"
Yeşim Salkım Grand Otel'in Yangın Merdiveni Olayına Fena Patladı: "Zeka Özürlüye Anlatır Gibi Anlatacağım!"
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 76 kişiyi hayattan kopardı. 12 katlı oteldeki yangının ardından pek çok 'ihmal' iddiası ortaya atıldı. 'Otelde yangın merdiveni yoktu' iddiaları da bunlardan biri oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yalanlanan bu iddia sonrası yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ortaya çıktı. Alevlerle kaplanan merdivenlerin kullanılamaması öngörüsüne tepkiler büyürken Yeşim Salkım da X hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.
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Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece 03.30 saatlerinde çıkan yangın tüm binayı sarmıştı. 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti ne yazık ki!
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Kısa sürede faciaya dönüşen yangının ardından en çok tartışılan konulardan bir tanesi de ahşap kaplı otelin yangın merdiveni olup olmadığıydı.
Konuya dair açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iddiaları yalanlayıp otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu açıklamıştı.
Yangın sırasında görüntülenen yangın merdivenin o anlarını paylaşan Mynet ise "Yangın merdiveninin otelin içerisinde olduğu ve yangının üst katlara sıçramasına baca görevi görerek vesile olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.
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Yangın merdivenin binanın içinde olması yüzünden can kayıplarının arttığı haberlerine öfkelenen isimlerden bir tanesi de Yeşim Salkım oldu.
"Yangın merdiveni dışarıda olur dışarıda geri zekalı" diyen ünlü sanatçı eleştirilerini de esirgemedi!
Yeşim Salkım üstteki örnek yangın merdivenini bir kez daha paylaşıp "Bu aşağıdaki yangın merdiveni!!! Böyle olur! Böyle kurulur!" dedi.
Bazı takipçilerine de sert yanıtlar veren Salkım, yanan otele daha önce gittiğini o otelin 5 katlıyken bir anda 11 katlıya dönüştüğüne değindi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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