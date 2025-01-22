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Kartalkaya’da Yanan Otel İçin ‘Kaçak Kat Varmış’ İddiası: İsmail Saymaz, Kartalkaya'daki Oteli Yazdı

Kartalkaya’da Yanan Otel İçin ‘Kaçak Kat Varmış’ İddiası: İsmail Saymaz, Kartalkaya'daki Oteli Yazdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2025 - 14:13 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 14:21

Gazeteci İsmail Saymaz, Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme getirdi. Saymaz’ın Halk TV’deki yazısına göre; Grand Kartal Otel’de kaçak kat var ve bu kata asansör çıkmıyor. 

İşte İsmail Saymaz’ın yazısından bir bölüm: 

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“Bolu’da, 76 insanı kaybettiğimiz Grand Kartal Otel’de alarmın çalışmadığı, yangın merdivenlerinin içeride olduğu iddia ediliyor. Skandallar bununla sınırlı değil. Elime gelen bilgiye göre:”

“Bolu’da, 76 insanı kaybettiğimiz Grand Kartal Otel’de alarmın çalışmadığı, yangın merdivenlerinin içeride olduğu iddia ediliyor. Skandallar bununla sınırlı değil. Elime gelen bilgiye göre:”

“Otel, aslında Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsisli. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsisler Mehmet Ersoy döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alındı. Tahsis, onaylama ve belgelendirme yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait.”

“Otel, aslında Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsisli. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsisler Mehmet Ersoy döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alındı. Tahsis, onaylama ve belgelendirme yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait.”

“İmar planıyla belirlenen kat sayısı aşılmış. Tesise belge verilirken kaçak kat varmış. Asansör kata çıkmıyormuş. Kaçak kat içeriden merdivenle çıkıldığında fark edilebiliyormuş. İddiaya göre bu aykırılık görmezden gelinerek otelin faaliyete devam etmesine izin verilmiş.”

“İmar planıyla belirlenen kat sayısı aşılmış. Tesise belge verilirken kaçak kat varmış. Asansör kata çıkmıyormuş. Kaçak kat içeriden merdivenle çıkıldığında fark edilebiliyormuş. İddiaya göre bu aykırılık görmezden gelinerek otelin faaliyete devam etmesine izin verilmiş.”

“Belediye imalat ve yapılaşma yoksa tesise bir defa belge verir. Denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda Bakanlık yangın merdiveni ve önlemleri olmayan tesise belge veremez. Durumu belediyeye bildirmek zorunda. Acaba bildirdi mi? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hayır” diye yanıt veriyor.”

“Belediye imalat ve yapılaşma yoksa tesise bir defa belge verir. Denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda Bakanlık yangın merdiveni ve önlemleri olmayan tesise belge veremez. Durumu belediyeye bildirmek zorunda. Acaba bildirdi mi? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hayır” diye yanıt veriyor.”

“Denetim ne zaman yapıldı? Yangın tatbikatı yapıldı mı? Üst düzey bir talimatla bu durum görmezden gelinmiş, tesise işletme belgesi verilmiş olabilir mi? Yangının çıktığı dördüncü kattaki restoran turizm işletme belgesine işlendi mi?”

“Denetim ne zaman yapıldı? Yangın tatbikatı yapıldı mı? Üst düzey bir talimatla bu durum görmezden gelinmiş, tesise işletme belgesi verilmiş olabilir mi? Yangının çıktığı dördüncü kattaki restoran turizm işletme belgesine işlendi mi?”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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