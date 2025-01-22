1.5 Ay Önce İşe Başlamış: Yangında 12’nci Kattan Atlayan Şevval Şahin Ağır Yaralandı
1.5 Ay Önce İşe Başlamış: Yangında 12’nci Kattan Atlayan Şevval Şahin Ağır Yaralandı
Bolu’da yaşanan yangın faciası ile ilgili yürek burkan detaylar gelmeye devam ediyor. 1.5 ay önce otelde garson olarak çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, yangın sırasında babasını görüntülü olarak aramış. Konuşma sonrasında binadan çıkamayacağını anlayan genç kadın 12’inci kattan aşağıya atlamış. Ağır yaralanan Şevval Şahin’in yaşam mücadelesi devam ediyor.
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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Otelde 1.5 ay önce garson olarak çalışmaya başlayan Şevval Şahin’in de yangın sırasında 12’inci kattan atladığı ortaya çıktı.
Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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