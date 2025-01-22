AFAD Ekiplerinden Konaklamak İçin Para İstenmiş: “Grand Kartal Otel Hala Rezervasyon İçin Aranıyor”
AFAD Ekiplerinden Konaklamak İçin Para İstenmiş: “Grand Kartal Otel Hala Rezervasyon İçin Aranıyor”
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bölgede bulunan Tv100 muhabiri Fatih Poyraz, Grand Kartal Otel’in yanmayan binası için hala rezervasyon telefonları geldiğini açıkladı. Ayrıca yangında 24 saatten fazladır çalışma yapan AFAD ekiplerinin, otelin yanmayan binasında konaklaması için ücret talep edilmiş.
İşte Bolu’daki yangın faciası ile ilgili skandal iddialar 👇
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Bolu’daki tatil merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve yangın 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, bölgede bulunan Tv100 muhabiri Fatih Poyraz’dan iki şok edici iddia geldi..
İddiaya göre, Grand Kartal Otel’e ait ve yangından etkilenmeyen binada konaklamak için hala rezervasyon telefonları geliyor.
Ayrıca yangında 24 saatten fazladır çalışan AFAD ekiplerinin aynı binada konaklaması karşılığında da ücret talep edildiği konuşuluyor.
İşte muhabir Fatih Poyraz’ın bölgeden aktardığı son bilgiler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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