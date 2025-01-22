Bolu'da Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Teslim Edildiği Kızarmış Piliç Tırana Tepkiler Büyüyor
Bolu'da Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Teslim Edildiği Kızarmış Piliç Tırana Tepkiler Büyüyor
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde yer alan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından ülkede milli yas ilan edilirken, ortaya çıkan görüntüler ise şaşkınlık vericiydi. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine bir piliç firmasının tırında teslim edilmesi tepkilere neden oldu. Görüntüler karşısında sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı!
İşte, detaylar...
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.30 saatlerinde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.
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Saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından aldığımız acı haberlerle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.
Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bir piliç firmasının tırında ailelerine teslim edilmesi ise hem şaşkınlığa hem de tepkiye neden oldu.
Şok edici görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer tırın üzerindeki kızarmış piliç görsellerini kapatmaya karar verdiler. Ancak yaşanan acıya sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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