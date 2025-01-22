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Bolu'da Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Teslim Edildiği Kızarmış Piliç Tırana Tepkiler Büyüyor

Bolu'da Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Teslim Edildiği Kızarmış Piliç Tırana Tepkiler Büyüyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 12:29

Bolu Kartalkaya kayak merkezinde yer alan Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan facianın ardından ülkede milli yas ilan edilirken, ortaya çıkan görüntüler ise şaşkınlık vericiydi. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine bir piliç firmasının tırında teslim edilmesi tepkilere neden oldu. Görüntüler karşısında sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı! 

İşte, detaylar...

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.30 saatlerinde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.30 saatlerinde çıkan yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından aldığımız acı haberlerle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından aldığımız acı haberlerle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bir piliç firmasının tırında ailelerine teslim edilmesi ise hem şaşkınlığa hem de tepkiye neden oldu.

Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bir piliç firmasının tırında ailelerine teslim edilmesi ise hem şaşkınlığa hem de tepkiye neden oldu.

Vatandaşlar, acı haberi alan ailelerin, yakınlarını üzerinde kızarmış piliç görüntüleri yer alan bir tır dorsesinde teşhis etmek zorunda kalışlarına isyan ettiler.

Detaylar Haberimizde 👇

Şok edici görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer tırın üzerindeki kızarmış piliç görsellerini kapatmaya karar verdiler. Ancak yaşanan acıya sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı.

Şok edici görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer tırın üzerindeki kızarmış piliç görsellerini kapatmaya karar verdiler. Ancak yaşanan acıya sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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