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Cenazeleri Piliç Arabasında Taşıdılar! Kartalkaya’daki Facia Sonrasındaki TIR Rezaletinin Sorumlusu Kim?

Cenazeleri Piliç Arabasında Taşıdılar! Kartalkaya’daki Facia Sonrasındaki TIR Rezaletinin Sorumlusu Kim?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 22:47 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 22:51

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelindeki yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Büyük facianın ardından skandal da bir olay yaşandı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine bir piliç firmasına ait TIR'da verilmesi tepkilere yol açmıştı. Gazeteci Türker Akıncı skandal görüntülerin perde arkasını açıkladı. 

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşandı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşandı.

10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Facia yangın sonrasındaki skandal bir olay da güne damgasını vurdu. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri bir piliç firmasının soğuk hava arabasında taşındı.

Facia yangın sonrasındaki skandal bir olay da güne damgasını vurdu. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri bir piliç firmasının soğuk hava arabasında taşındı.

Gazeteci Türker Akıncı söz konusu görüntülerle ilgili bir paylaşım yaptı. Akıncı şunları ifade etti:

Gazeteci Türker Akıncı söz konusu görüntülerle ilgili bir paylaşım yaptı. Akıncı şunları ifade etti:

'Utanılacak bir görüntü! Yazıklar olsun. Olayın aslını araştırdım. Kimseyi korumak için söylemiyorum. Sonuç; Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü böyle bir rezalete imza atıyor. Mevzu fark edilince bakanlık devreye giriyor ve TIR'ın üstü kapatılıyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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