Cenazeleri Piliç Arabasında Taşıdılar! Kartalkaya’daki Facia Sonrasındaki TIR Rezaletinin Sorumlusu Kim?
Cenazeleri Piliç Arabasında Taşıdılar! Kartalkaya’daki Facia Sonrasındaki TIR Rezaletinin Sorumlusu Kim?
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal otelindeki yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Büyük facianın ardından skandal da bir olay yaşandı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin ailelerine bir piliç firmasına ait TIR'da verilmesi tepkilere yol açmıştı. Gazeteci Türker Akıncı skandal görüntülerin perde arkasını açıkladı.
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Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşandı.
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10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken 76 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Facia yangın sonrasındaki skandal bir olay da güne damgasını vurdu. Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri bir piliç firmasının soğuk hava arabasında taşındı.
Gazeteci Türker Akıncı söz konusu görüntülerle ilgili bir paylaşım yaptı. Akıncı şunları ifade etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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