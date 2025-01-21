Bolu'da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 76'ya Yükseldi
Bolu'da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 76'ya Yükseldi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu’da meydana gelen yangın faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Bakan Yerlikaya, oteldeki yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini duyurdu.
Ayrıca yangın sebebiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletme sahibi de bulunuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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