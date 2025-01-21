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Bolu'da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 76'ya Yükseldi

Bolu'da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 76'ya Yükseldi

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 21:56 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 22:00

Bolu'nun Kartalkay tatil bölgesindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerinin sayısı 76'ya yükseldi. Ayrıca olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9 oldu. 

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu’da meydana gelen yangın faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu’da meydana gelen yangın faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, oteldeki yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, oteldeki yangın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini duyurdu.

Ayrıca yangın sebebiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletme sahibi de bulunuyor.

Ayrıca yangın sebebiyle 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletme sahibi de bulunuyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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