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Sözcü TV’de İlginç Yayın: Fatih Portakal Israrla Sordu, Muhabir Gözleri Dolarak Yayın Yasağını Aşamadı!

Sözcü TV’de İlginç Yayın: Fatih Portakal Israrla Sordu, Muhabir Gözleri Dolarak Yayın Yasağını Aşamadı!

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 20:07

Bolu’nun ünlü tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan otel yangını sebebiyle yayın yasağı getirilmişti. Sözcü TV’de Fatih Portakal, olay yerinde olan muhabir Barış Yalınkılıç ile canlı yayın gerçekleştirdi. Muhabir, Fatih Portakal’ın olayla ilgili ısrarlı ve detaylarına sorularına yayın yasağı sebebiyle cevap veremedi. Muhabir Yalınkılıç’ın yaşananları aktaramaması nedeniyle gözlerinin dolduğu görüldü.

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Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve yangında adeta can pazarı yaşanmıştı.

Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve yangında adeta can pazarı yaşanmıştı.

Son yapılan resmi açıklamaya göre, yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Son yapılan resmi açıklamaya göre, yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Yangın nedeniyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Yangın nedeniyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Sözcü TV’de Fatih Portakal, olay yerinde bulunan muhabir Barış Yalınkılıç ilginç bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Sözcü TV’de Fatih Portakal, olay yerinde bulunan muhabir Barış Yalınkılıç ilginç bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Yalınkılıç, gözleri dolsa da Fatih Portakal’ın sorularına yayın yasağı nedeniyle cevap vermedi.

Yalınkılıç, gözleri dolsa da Fatih Portakal’ın sorularına yayın yasağı nedeniyle cevap vermedi.
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İşte Sözcü TV’de yaşananlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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