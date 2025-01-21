Sözcü TV’de İlginç Yayın: Fatih Portakal Israrla Sordu, Muhabir Gözleri Dolarak Yayın Yasağını Aşamadı!
Sözcü TV’de İlginç Yayın: Fatih Portakal Israrla Sordu, Muhabir Gözleri Dolarak Yayın Yasağını Aşamadı!
Bolu’nun ünlü tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan otel yangını sebebiyle yayın yasağı getirilmişti. Sözcü TV’de Fatih Portakal, olay yerinde olan muhabir Barış Yalınkılıç ile canlı yayın gerçekleştirdi. Muhabir, Fatih Portakal’ın olayla ilgili ısrarlı ve detaylarına sorularına yayın yasağı sebebiyle cevap veremedi. Muhabir Yalınkılıç’ın yaşananları aktaramaması nedeniyle gözlerinin dolduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve yangında adeta can pazarı yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yapılan resmi açıklamaya göre, yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.
Yangın nedeniyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.
Sözcü TV’de Fatih Portakal, olay yerinde bulunan muhabir Barış Yalınkılıç ilginç bir canlı yayın gerçekleştirdi.
Yalınkılıç, gözleri dolsa da Fatih Portakal’ın sorularına yayın yasağı nedeniyle cevap vermedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Sözcü TV’de yaşananlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın