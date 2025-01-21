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Eski Kürek Sporcusu Mehmet Cem Doğan ve Ailesi Yangında Hayatını Kaybetti

Eski Kürek Sporcusu Mehmet Cem Doğan ve Ailesi Yangında Hayatını Kaybetti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 19:51

Galatasaray Kürek Şubesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı.

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangında 66 kişi hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yangında 66 kişi hayatını kaybettiği 51 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında Galatasaray Kürek Şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının da bulunduğu sarı-kırmızılı kulüp tarafından duyuruldu.

Hayatını kaybedenler arasında Galatasaray Kürek Şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının da bulunduğu sarı-kırmızılı kulüp tarafından duyuruldu.

'Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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