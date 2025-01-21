Faciada Ölenlerin Kimlikleri Ortaya Çıkmaya Başladı: 2 İlkokul Öğrencisi ve Otelin Aşçısı da Vefat Etmiş
Faciada Ölenlerin Kimlikleri Ortaya Çıkmaya Başladı: 2 İlkokul Öğrencisi ve Otelin Aşçısı da Vefat Etmiş
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FVM Işık Okulları’nın yaptığı paylaşıma göre, yangında 2 ilkokul öğrencisi de hayatını kaybetti.
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Okuldan yapılan açıklamada, 2. sınıf öğrencisi Mavi Doğan, ablası 4. sınıf öğrencisi Doğa Doğan ile anne ve babaları da yangında hayatını kaybetti.
FVM Işık Okulları’nın paylaşımı 👇
İELEV Okulları'ndan yapılan açıklamada ise yangında 7. sınıf öğrencisi Pelin Güngör ve ailesinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Habertürk’te yer alan habere göre ise otelin aşçısı olan Eslem Uyanık ise yangında hayatını kaybeden bir diğer isim.
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Aşçı Uyanık’ın ölümü, memleketi Kayseri’deki yakınlarını yasa boğdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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