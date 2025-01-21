Gazeteci Adem Metan Yanan Otelde Konaklamaktan Son Anda Vazgeçmiş: "Daha Çok İsim Açıklanabilir"
Gazeteci Adem Metan Yanan Otelde Konaklamaktan Son Anda Vazgeçmiş: "Daha Çok İsim Açıklanabilir"
Bolu’nun ünlü tatil merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sebebiyle 66 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Türkiye’yi büyük üzüntüye boğan otel yangını sebebiyle vefat edenlerin sayısının artacağı da belirtiliyor. Dün akşam şans eseri yanan otelde kalmaktan vazgeçtiğini söyleyen gazeteci Adem Metan bölgede yaşananları aktardı. Metan ayrıca, “Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir” ifadesini de kullandı.
Kaynak: Mynet
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Türkiye’yi yasa boğan olay Bolu’nun ünlü tatil merkezi Kartalkaya’da yaşandı. Gece saatlerinde Grand Kartal Otel’de başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı ve son yapılan resmi açıklamaya göre yangında 66 kişi hayatını kaybetti.
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Yanan otelde şans eseri konaklamaktan vazgeçtiğini söyleyen gazeteci Adem Metan, olay yerinde yaşadıklarını Mynet’ten Çiğdem Sevinç’e anlattı.
Arkadaşının daveti sonrasında ailesiyle birlikte Grand Kartal Otel’de kalmaktan vazgeçtiğini söyleyen Metan, kaldığı evde gece saat 04.00 sularında helikopter sesiyle uyandığını ve olay yerine geçtiğini ifade etti.
Adem Metan olay yerinde gördüğü manzarayı ise şöyle anlattı 👇
Dün gece yanan otelde kalsa ne yapacağını düşündüğünü söyleyen Metan, “Yaşanacak ömrümüz varmış tabii ama aklıma hemen küçük çocuğum geldi. Öyle bir durumda olsam ben ne yapardım? Herhalde ben de camdan kaçmaya çalışırdım. Ama daha çok isimler açıklanacak. Vefat edenler arasında Türkiye'nin şaşıracağı çok isimler açıklanabilir” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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