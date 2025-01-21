Gazeteci Adem Metan Yanan Otelde Konaklamaktan Son Anda Vazgeçmiş: "Daha Çok İsim Açıklanabilir"

“Ben gittiğimde itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyordu. 4. katta çıkan yangında üst kattaki vatandaşlar dumandan daha çok ve daha hızlı etkilenmişti. Ben çok kriz bölgesine gittim ve her gittiğim kriz bölgesinde de çok acı hikayeler deneyimledim. Normalde bunları televizyonda izleriz. Çarşaf bağlayıp camdan kaçmaya çalışmak insanın yaşadığı dünya ile çok bağdaşmayan, hayal dünyasından ibaret gibi gözüken sahnelerdir bunlar. İşte ben dün gece o anları yaşadım. Çok kötü bir geceydi.”