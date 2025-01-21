Kızının Kartalkaya’daki Yangında Öldüğünü Duyan Baba Hastane Önünde Kalp Krizi Geçirdi
Kızının Kartalkaya’daki Yangında Öldüğünü Duyan Baba Hastane Önünde Kalp Krizi Geçirdi
Bolu’daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.
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Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişiden biri de Mardinli Dilara Ermanoğlu oldu. Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.
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Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi.
Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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