Mazhar Murtezaoğlu’nun Grand Kartal Oteli Kartalkaya’nın İsim Babasıymış!
Mazhar Murtezaoğlu’nun Grand Kartal Oteli Kartalkaya’nın İsim Babasıymış!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde gece saatlerinde Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonucu çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yaşanan olayın yankıları devam ederken en çok merak edilen konulardan biri Kartalkaya’daki Grand Kartal otelin sahibinin kim olduğu oldu.
Öğrenilenlere göre; Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in sahibi Mazhar Murtezaoğlu. Önemli bir detay ise yanan Grand Kartal Otel, Kartalkaya’yı Kartalkaya yapan ve isim babası olan işletme.
İşte Kartalkaya’da birçok insanın hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel ve sahibi Mazhar Murtezaoğlu hakkındaki bilgiler…
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Türkiye bu sabah Bolu’dan gelen acı haberle uyandı. Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan yangın sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
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Yangın faciası sonrasında otelin kime ait olduğu ve diğer detaylar merak edildi. İşte otel hakkındaki tüm bilgiler…
Türkiye'yi üzüntüye boğan yangının yaşandığı Grand Kartal Otel’i Mazhar Murtezaoğlu kurdu. 2019'da 93 yaşındayken hayatını kaybeden Mazhar Murtezaoğlu, Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan isim olarak biliniyor. Orman mühendisi olarak 60'larda Bolu'da görev yapmaya başlayan Murtezaoğlu, önce Bolu Dağı kenarındaki bir dinlenme tesisinde lokanta açtı. Ardından şubeleri artırırken Bolu Dağı'nda kötü hava şartlarında konaklanabilecek bir otel kurdu.
Koru Otel isimle otelle başarılı bir şekilde konaklama sektörüne adım atan Mazhar Murtezaoğlu, Köroğlu Dağları'nın tepesinde 1978'de Kartal Otel'in kapılarını açtı. Otelin açılma hikayesi Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şu sözlerle anlatılıyor: "Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, “deli” lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı."
Avusturya'daki otellerden etkilenen Murtezaoğlu, burayı bir kayak merkezi haline getirmeyi amaçladı. 1998'de ise bugün yanan Grand Kartal Otel'i inşa etti. Mazhar Murtezaoğlu’nun vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi. Halit Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak görev yapıyor.
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161 oda ve 350 yatak kapasitesi bulunan otelin, 2015'te yenilendiği belirtiliyor. Tesisin 7 adet lifti, 1 adet yürüyen bandı ve 20 km uzunluğunda pistleri bulunuyor. Otelin 3 gecelik konaklama fiyatları 99 ila 148 bin 500 TL arasında değişiyor. Kartal ve Grand Kartal'ın öyküsü Kartal Otel'in resmi internet sitesinde şöyle anlatılıyor:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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