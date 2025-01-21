Mazhar Murtezaoğlu’nun Grand Kartal Oteli Kartalkaya’nın İsim Babasıymış!

'Sene 1974… Bolu Dağı’ndaki Koru Motel’i kurmuş olan Mazhar Murtezaoğlu gözünü Köroğlu Dağları’nın zirvesine dikmişti. Hayatını dağlarda, kimsenin gitmeye cesaret edemediği yerlerde geçiren, “deli” lakabını edinen Mazhar Murtezaoğlu kafasına koydu: Bolu’da bir kayak tesisi açacaktı. Uludağ’a gitti ve gördükleri onu tatmin etmedi. Daha iyisini Bolu’da yapmak için kollarını sıvadı. Dünyalar güzeli eşi Güner ve çocukları Harun ve Emine’yi alıp Avusturya’da o dağ senin bu dağ benim dolaştı. Kendisi en küçük teknik detaylarına kadar incelemeler yaparken çocuklarına da kayak dersleri aldırdı. Çünkü tesisi yaptıktan sonra pistlerde kayan kayakçılar olmasını istiyordu.

Kartalkaya’nın yolu, suyu, elektriği yoktu… Mazhar Murtezaoğlu kimseden yardım almadan Kartalkaya’nın zirvesine Kartal Otel’in ilk binasını kurdu. 1978’de otel ilk defa misafirlerine kapılarını açtı. Masa örtülerini eşi Güner dikmişti. Çocukları resepsiyonda duruyordu. Çalışanlarını kendisi eğitiyordu. Ve Kartal Otel, misafirlerin yer bulabilmek için bir sene öncesinden yer ayırdığı efsane yıllarına erişti. Mazhar Murtezaoğlu pist makinasıyla pistleri kendisi eziyor, “Benim müşterim yolda kalamaz!” diyerek dağ yolunu kendisi açıyordu. Yeri geldiğinde Türkiye’nin en saygın isimlerinden oluşan misafirlerini jeneratörü kapatacağını söyleyip odalarına yolluyordu. Snowboard ortaya ilk çıktığında kayakçılara rahatsızlık veriyor diye snowboard’u yasaklayan bu sert adamı snowboard camiası bugün hürmetle anmaktadır. Sadece en iyi yemeklerin çıktığı, en iyi servisin verildiği, en iyi pistlerin olduğu bu otel yıllarca Mazhar Murtezaoğlu’nun kendisi tarafından işletildi. İlerleyen senelerde talepteki artışla beraber önce Kartal Otel’in ikinci binasını ve ardından da Grand Kartal Otel’i inşa etti.

İyi kayak, iyi yemek, iyi hizmet! Biz kayakçının halinden anlarız. 40 senedir severek hizmet verdiğimiz müdavimlerimiz bizim ailemizin bir parçası olmuştur. Biz kendimizi “müdavimlerin oteli” olarak tanımlarız. Bize Mazhar Murtezaoğlu’ndan miras bırakılan bu güzel tesisi, onun izinden asla çıkmadan, onun bize öğrettiği şekilde işletmek asıl hedefimizdir. Kartal Otel ailesi olarak Türk Kayak Camiası’na kurucumuzun gösterdiği yolda hizmet etmeye devam edeceğiz.”