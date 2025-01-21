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Bolu Kartalkaya'da Yangın Çıkan Otelin Gecelik Oda Fiyatı Dudakları Uçuklattı

Bolu Kartalkaya'da Yangın Çıkan Otelin Gecelik Oda Fiyatı Dudakları Uçuklattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.01.2025 - 12:29

Türkiye bugün güne yeni bir facia haberiyle başladı. Bolu'da Kartaltepe kayak merkezinde bulunan lüks bir otelde çıkan yangın sebebiyle ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi hayatını kaybetti. Resmi açıklamanın yapılması beklenirken sosyal medyada otelin gecelik fiyatını görenler şaşkınlığa uğradı. Detaylar haberimizde

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın herkesin yüreğini ağzına getirdi. 234 kişinin konakladığı otelde yangının restoran kısmından çıktığı açıklandı.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın herkesin yüreğini ağzına getirdi. 234 kişinin konakladığı otelde yangının restoran kısmından çıktığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kayıplarla ilgili net rakam resmi açıklamadan sonra belli olacak.

İlk belirlemelere göre çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kayıplarla ilgili net rakam resmi açıklamadan sonra belli olacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TV100'e yaptığı açıklamada ölü sayısının çok daha fazla olduğunu, yangının yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TV100'e yaptığı açıklamada ölü sayısının çok daha fazla olduğunu, yangının yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Yangınla ilgili detaylar gelmeye devam ederken otelin gecelik fiyatının 37 bin TL olduğu da ortaya çıktı. Yangın mağdurlarının ifadelerine göre otelde yangın merdivenin bulunmadığı da iddialar arasında.

Yangınla ilgili detaylar gelmeye devam ederken otelin gecelik fiyatının 37 bin TL olduğu da ortaya çıktı. Yangın mağdurlarının ifadelerine göre otelde yangın merdivenin bulunmadığı da iddialar arasında.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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Elif babacan

10 kişi öldü, 32 kişi hayatını kaybetti derken?? Editör haberi düzenle

SAYGIN ADAM

Geceligi 37.000 TL ye ölüme gitmek.Yangin Merdivenleri bile düsünülmemis ve itfaiye yetersiz ve dagin basindasiniz.Iki Elham bir Kulüfle Imar Barisi dagitan... Devamını Gör

Hermione Granger

Gecelik 37 bin tl karşılığında sunulan 0 can güvenliği hizmeti..