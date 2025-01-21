Bolu Kartalkaya'da Yangın Çıkan Otelin Gecelik Oda Fiyatı Dudakları Uçuklattı

Türkiye bugün güne yeni bir facia haberiyle başladı. Bolu'da Kartaltepe kayak merkezinde bulunan lüks bir otelde çıkan yangın sebebiyle ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi hayatını kaybetti. Resmi açıklamanın yapılması beklenirken sosyal medyada otelin gecelik fiyatını görenler şaşkınlığa uğradı. Detaylar haberimizde