Bolu Kartalkaya'da Yangın Çıkan Otelin Gecelik Oda Fiyatı Dudakları Uçuklattı
Bolu Kartalkaya'da Yangın Çıkan Otelin Gecelik Oda Fiyatı Dudakları Uçuklattı
Türkiye bugün güne yeni bir facia haberiyle başladı. Bolu'da Kartaltepe kayak merkezinde bulunan lüks bir otelde çıkan yangın sebebiyle ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 32 kişi hayatını kaybetti. Resmi açıklamanın yapılması beklenirken sosyal medyada otelin gecelik fiyatını görenler şaşkınlığa uğradı. Detaylar haberimizde
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın herkesin yüreğini ağzına getirdi. 234 kişinin konakladığı otelde yangının restoran kısmından çıktığı açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk belirlemelere göre çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kayıplarla ilgili net rakam resmi açıklamadan sonra belli olacak.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TV100'e yaptığı açıklamada ölü sayısının çok daha fazla olduğunu, yangının yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçeceğini söyledi.
Yangınla ilgili detaylar gelmeye devam ederken otelin gecelik fiyatının 37 bin TL olduğu da ortaya çıktı. Yangın mağdurlarının ifadelerine göre otelde yangın merdivenin bulunmadığı da iddialar arasında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
10 kişi öldü, 32 kişi hayatını kaybetti derken?? Editör haberi düzenle
Geceligi 37.000 TL ye ölüme gitmek.Yangin Merdivenleri bile düsünülmemis ve itfaiye yetersiz ve dagin basindasiniz.Iki Elham bir Kulüfle Imar Barisi dagitan... Devamını Gör
Gecelik 37 bin tl karşılığında sunulan 0 can güvenliği hizmeti..