Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Kartalkaya’daki Otel Yangını Hakkında Açıklama: “Maalesef Durum Vahim”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Kartalkaya’daki Otel Yangını Hakkında Açıklama: “Maalesef Durum Vahim”
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangını hakkında açıklamalarda bulundu. 'Daha bütün katlara girebilmiş değil görevli arkadaşlar' diyen Tanju Özcan kendisine haberlerin geldiğini, durumun vahim olduğunu ancak açıklamayı hükümet yetkililerinin yapacağını belirtti.
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Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Otel'de 3.30'da yangın çıktı. Yangın saatlerdir sürüyor. Faciada 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, videoda görevli personellerin ulaşamadığı katlar olduğunu açıkladı. İşte Özcan’ın açıklamalarından satır başları:
"Maalesef kötü bir tablo var şu anda. Arkamda bulunan Grand Kartal Oteli, gece 03.30'da başlayan yangın sonucunda bu hale geldi. İçeride tabii şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Daha bütün katlara girebilmiş değil görevli arkadaşlar. Ancak çok vahim bir tablo olduğunu üzülerek paylaşmak zorundayım.”
“Şu anda tabii ki, benim elimde bir kısım bilgiler var ama şu anda tabii devlet etiği açısından. Bunu Sayın Vali veya burada bulunan İçişleri, Sağlık veya Turizm bakanlarından bir tanesi açıklayacak. Ama maalesef durum vahim.”
“Yani Türkiye'ye, Türk tarihine, acı anılarıyla kazındı bugün. Hâlâ devam ediyor çalışmalar, taranıyor,otel. Hem itfaiye, AKUT arkadaşlarımız hem UMKE ve şey AFAD görevlileri tarafından. Şu anda size sayı vermeyeyim yani vicdanen de vermek istemiyorum bunu.enkaz altında bizim arkadaşlarımız, dostlarımız da var. Bizim de çalışanlarımız var.”
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“Düzenli olarak bilgi alıyorum. Binanın çökme riski konusunda bize teknik bir bilgi gelmedi. Ancak çatı kısmının çökme ihtimali olabileceği söylendi.”
“Bir yandan tekrar parlayan ateşler oluyor, onları söndürüyorlar. Ve işte banyolarda dolaplarda insan arıyorlar.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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