Facia Göz Göre Göre Gelmiş! Bolu Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otelin Google Yorumları
Facia Göz Göre Göre Gelmiş! Bolu Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otelin Google Yorumları
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya sebep oldu. İlk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü ve 37 kişinin yaralandığı otel yangını ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Otele daha önce giden misafirlerin Google'a yaptığı yorumlar ise facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları...
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de bugün büyük bir facia yaşandı. Otelin restoran kısmında çıkan yangın sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
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Resmi açıklamanın henüz yapılmadığı otel yangını ile ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kayıp sayısının daha fazla olduğunu söyledi.
Yangın ile ilgili detaylar yavaş yavaş belli olurken, sosyal medyada otelin gecelik fiyatının 37 bin TL olması tepki çekti.
Otele daha önce giden misafirlerin yaptığı Google ve Tripadvisor yorumları ise facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları 👇
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