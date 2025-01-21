Facia Göz Göre Göre Gelmiş! Bolu Kartalkaya'da Yanan Grand Kartal Otelin Google Yorumları

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de sabah saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya sebep oldu. İlk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü ve 37 kişinin yaralandığı otel yangını ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Otele daha önce giden misafirlerin Google'a yaptığı yorumlar ise facianın göz göre göre geldiğini gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları...