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1 Gün Bile Ara Vermediler: Kartalkaya'da Kayak "Keyfi" Devam Etti

1 Gün Bile Ara Vermediler: Kartalkaya'da Kayak "Keyfi" Devam Etti

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2025 - 17:49

Bolu’nun Kartalkaya tatil merkezinde yaşanan otel yangınında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının artacağı da belirtiliyor. Ekipler yanan otelde soğutma ve arama çalışmaları yaparken, aynı merkezde bulunan başka otellerde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

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Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve toplam 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve toplam 66 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekipler yanan otelde arama çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede bulunan başka otellerde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Ekipler yanan otelde arama çalışmalarını sürdürürken, aynı bölgede bulunan başka otellerde konaklayan tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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