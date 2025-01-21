Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın Eşi ve Kızı Otel Yangınında Hayatını Kaybetti

'Başımız Sağ Olsun

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın da hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Ceren Yaman Doğan ve Lalin Doğan’a Allah’tan rahmet;

Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan başta olmak üzere yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Yangında hayatını kaybeden tüm canlarımız için ülkemize bir kez daha başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'