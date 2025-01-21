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Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın Eşi ve Kızı Otel Yangınında Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın Eşi ve Kızı Otel Yangınında Hayatını Kaybetti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 17:35

Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Otel'de çıkan yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 müşterinin bulunduğu Grand Otel'de çıkan yangında 66 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 müşterinin bulunduğu Grand Otel'de çıkan yangında 66 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Fenerbahçe, hayatını kaybedenler arasında 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın olduğunu duyurmuştu.

Fenerbahçe, hayatını kaybedenler arasında 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın olduğunu duyurmuştu.

Kulüpten bir acı haber daha geldi. Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kulüpten bir acı haber daha geldi. Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
twitter.com

'Başımız Sağ Olsun 

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın da hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Merhume Ceren Yaman Doğan ve Lalin Doğan’a Allah’tan rahmet; 

Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan başta olmak üzere yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. 

Yangında hayatını kaybeden tüm canlarımız için ülkemize bir kez daha başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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