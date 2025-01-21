Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın Eşi ve Kızı Otel Yangınında Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın Eşi ve Kızı Otel Yangınında Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Otel'de çıkan yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 müşterinin bulunduğu Grand Otel'de çıkan yangında 66 kişinin yaşamını yitirdiği 51 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
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Fenerbahçe, hayatını kaybedenler arasında 2014 doğumlu genç yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın olduğunu duyurmuştu.
Kulüpten bir acı haber daha geldi. Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiği ifade edildi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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