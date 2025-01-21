İlk Haber Show TV'den Geldi: Kartalkaya’daki Yangın Sonrası Bahar'ın Yeni Bölümü İptal Edildi
İlk Haber Show TV'den Geldi: Kartalkaya’daki Yangın Sonrası Bahar'ın Yeni Bölümü İptal Edildi
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Bolu Kartalkaya'daki 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.
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Yangın sonrası dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmayacağı iddia edilmişti.
İlk iptal haberi Show TV'den geldi. Bahar dizisinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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