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Bahar Dizisi Bu Akşam Yok mu, Neden Yok? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bahar Dizisi Bu Akşam Yok mu, Neden Yok? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 16:58

Her hafta Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelen Bahar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını sonrası gözler TV dünyasına çevrildi. Dizilerin bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanmaya başlandı. Peki Bahar dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...

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Bahar Dizisi 21 Ocak 2025 Salı Yok mu, Neden Yok?

Bahar Dizisi 21 Ocak 2025 Salı Yok mu, Neden Yok?

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar bu akşam (21 Ocak Salı 2025) yayınlanmayacak. Gazeteci Birsen Altuntaş konuya ilişkin ''Bolu Kartalkaya’daki ülkemizi derin bir yasa boğan yangın faciasının ardından 30'un üzerinde marka akşam yayın kuşaklarına verdikleri reklamları geri çekti. Kanalların dizilerin yeni bölümleri yerine tekrar yayınları ekrana getirmeleri bekleniyor.'' açıklaması yapmıştı. İptal haberi Show TV'den geldi. Bahar dizisinin yeni bölümü bugünkü yayın akışından çıkarıldı. Buna göre yeni bölüm bu akşam ekranlarda olmayacak.

Bahar Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bahar Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Bahar dizisinin yeni bölümü ise 28 Ocak 2025 Salı günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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