Bahar Dizisi Bu Akşam Yok mu, Neden Yok? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Bahar Dizisi Bu Akşam Yok mu, Neden Yok? Bahar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Her hafta Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelen Bahar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını sonrası gözler TV dünyasına çevrildi. Dizilerin bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği sorgulanmaya başlandı. Peki Bahar dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Bahar dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar...
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Bahar Dizisi 21 Ocak 2025 Salı Yok mu, Neden Yok?
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Bahar Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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