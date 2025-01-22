Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Yangın Faciasında Yaralananların Son Durumu!
Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Yangın Faciasında Yaralananların Son Durumu!
Bolu Kartaltepe’de bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı, yangın faciasında yaralanan vatandaşlarımızın son durumunu açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 1’i ağır 51 kişi yaralandığı için hastanede tedavi gördü.
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Bolu’daki tatil merkezlerinden Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın gündemdeki yerini koruyor.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre, yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Milli yas da ilan edilen olayla ilgili Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumunu açıkladı.
“Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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