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Fırsatçılar, Kartalkaya’daki Yangın Faciasında da Sahnede: Cenaze Nakli İçin 100 Bin TL İstediler!

Fırsatçılar, Kartalkaya’daki Yangın Faciasında da Sahnede: Cenaze Nakli İçin 100 Bin TL İstediler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2025 - 11:50

Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından bir kez daha fırsatçılar ortaya çıktı. HaberTürk’te yer alan habere göre; Bolu’ya dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçlarının, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL'ye kadar rakamlar talep ettiği öğrenildi. 

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Bolu Kartalkaya'da dün meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Bolu Kartalkaya'da dün meydana gelen yangın faciası tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.

76 kişinin hayatını kaybettiği facianın hemen ardından ise kente dışarıdan gelen bazı cenaze fırsatçılarının sevk için, ölenlerin ailelerinden fahiş rakamlar talep ettiği öğrenildi.

HaberTürk’te yer alan habere göre; Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.

HaberTürk’te yer alan habere göre; Vatandaşların şikayetiyle ortaya çıkan ve kente dışarıdan geldiği kaydedilen bazı özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği kaydedildi.

Habertürk'ün ulaştığı Bolu Belediyesi yetkilileri ise, belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti.

Habertürk'ün ulaştığı Bolu Belediyesi yetkilileri ise, belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti.

Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.

Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.
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Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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