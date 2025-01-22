Facia Yaşanan Grand Kartal Otelin ‘Pişkin’ Sözleri Gündem Oldu: “İleride Yapacağız İnşallah”
Facia Yaşanan Grand Kartal Otelin ‘Pişkin’ Sözleri Gündem Oldu: “İleride Yapacağız İnşallah”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangın sonrasında birçok skandal ortaya çıkarken otelin sosyal medya hesabına yazılan bir yorumda skandalları farklı bir boyuta taşıdı.
“Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın” yazılı paylaşımın altına geçtiğimiz yıl otelde kalan birinin yazdığı yorum gündem oldu.
“Neden yangın söndürme fıskiyeleri ve sensörleri yok” sorusuna otel müdürünün ‘pişkin’ cevabı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın