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Facia Yaşanan Grand Kartal Otelin ‘Pişkin’ Sözleri Gündem Oldu: “İleride Yapacağız İnşallah”

Facia Yaşanan Grand Kartal Otelin ‘Pişkin’ Sözleri Gündem Oldu: “İleride Yapacağız İnşallah”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.01.2025 - 11:12

Bolu Kartalkaya Kayak merkezindeki Grand Kartal otelde meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası birçok skandal ortaya çıkarken otelin Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafa yapılan bir yorum farklı bir skandalı ortaya çıkardı. 

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Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangın sürede tüm binayı sarmış ve 237 kişinin konakladığı otelde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın sonrasında birçok skandal ortaya çıkarken otelin sosyal medya hesabına yazılan bir yorumda skandalları farklı bir boyuta taşıdı.

Yangın sonrasında birçok skandal ortaya çıkarken otelin sosyal medya hesabına yazılan bir yorumda skandalları farklı bir boyuta taşıdı.

“Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın” yazılı paylaşımın altına geçtiğimiz yıl otelde kalan birinin yazdığı yorum gündem oldu.

“Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın” yazılı paylaşımın altına geçtiğimiz yıl otelde kalan birinin yazdığı yorum gündem oldu.

“Neden yangın söndürme fıskiyeleri ve sensörleri yok” sorusuna otel müdürünün ‘pişkin’ cevabı:

“Neden yangın söndürme fıskiyeleri ve sensörleri yok” sorusuna otel müdürünün ‘pişkin’ cevabı:

“Geçen sene kaldım bu otelde ve otel müdürüne ben bizzat dedim ki; böyle kızılçam ahşapla özdeşleşmiş bir otelde odalarda neden yangın söndürme fıskiyeleri ve sensörleri yok diye sordum, otel müdürünün cevabı ‘efendim otelimiz otantik, 60 yıllık bir otel olduğu için böyle bir sistemi ileride kuracağız inşallah’ dedi ve yandı. Yazık rabbim ölenlerin mekanlarını cennet kılsın”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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