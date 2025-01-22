Facia Yaşanan Grand Kartal Otelin ‘Pişkin’ Sözleri Gündem Oldu: “İleride Yapacağız İnşallah”

“Geçen sene kaldım bu otelde ve otel müdürüne ben bizzat dedim ki; böyle kızılçam ahşapla özdeşleşmiş bir otelde odalarda neden yangın söndürme fıskiyeleri ve sensörleri yok diye sordum, otel müdürünün cevabı ‘efendim otelimiz otantik, 60 yıllık bir otel olduğu için böyle bir sistemi ileride kuracağız inşallah’ dedi ve yandı. Yazık rabbim ölenlerin mekanlarını cennet kılsın”