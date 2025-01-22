"Başarılı İletişim Nedir?" Fatih Portakal'ın Yayın Yasağını Delmeden Sorularla Yönettiği Yayına Gelen Tepkiler
"Başarılı İletişim Nedir?" Fatih Portakal'ın Yayın Yasağını Delmeden Sorularla Yönettiği Yayına Gelen Tepkiler
21 Ocak Salı günü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın bir faciaya dönüşmüştü. Bu facia sonucu da RTÜK, yayın yasağı kararı almıştı. Dün akşam Sözcü TV ekranlarında yayın yapan Fatih Portakal, yayın yasağını delmeden muhabire pek çok soru sordu. Muhabir Barış Yalınkılınç, sorulan her soruya 'Yayın yasağından dolayı bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim.' dedi. Portakal'ın sorduğu sorularla yönettiği program sosyal medyada takdir toplarken, yayın yasağına tepki yağdı.
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Dün Bolu'da gerçekleşen otel yangını sonrası RTÜK tarafından konuya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.
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Olayın ardından Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal, konuyla ilgili merak edilen her şeyi sorularıyla muhabir Barış Yalınkılınç'a yöneltti.
Barış Yalınkılınç ise sorulan tüm sorularda yayın yasağını hatırlattı. Fatih Portakal'ın sorularıyla yönettiği program sosyal medyada beğeni toplarken, olayın ardından getirilen yayın yasağı tepki çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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