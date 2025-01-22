Bolu'da Meydana Gelen Feci Yangın ile İlgili Ece Üner'in İsyanı Gündeme Oturdu!
Bolu'da Meydana Gelen Feci Yangın ile İlgili Ece Üner'in İsyanı Gündeme Oturdu!
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de önceki gece meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
Ünlü sunucu Ece Üner, ekranda feci yangın ile ilgili konuştu. Sunucunun ihmale ve yayın yasağına tepkisi gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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