Bolu'da Meydana Gelen Feci Yangın ile İlgili Ece Üner'in İsyanı Gündeme Oturdu!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de önceki gece meydana gelen yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü sunucu Ece Üner ekranda yangın ile ilgili konuştu. Sunucunun ihmale ve yayın yasağına tepkisi gündeme oturdu. İşte o anlar...