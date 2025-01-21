Müge Anlı'ya da Ölüm Büyüsü Yapılmış: Üfürükçü Vakasındaki İğrenç İddialarda Ünlü Sunucu Çileden Çıktı!
Müge Anlı'ya da Ölüm Büyüsü Yapılmış: Üfürükçü Vakasındaki İğrenç İddialarda Ünlü Sunucu Çileden Çıktı!
Müge Anlı'da yine bir üfürükçü vakası ile karşı karşıya kaldık. Akılalmaz olayda iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin üfürükçünün sözüyle kaçtıklarını söyledi. Üstelik kadınlar giderken çocuklarını da yanlarında götürmüştü. Müge Anlı, o üfürükçüye ulaştığını söyledi. Ancak üfürükçü Anlı'ya da 'Sende büyü var' dedi. Anlı, 'Bana da ölüm büyüsü yapılmış' diye stüdyoda konuştu. Ardından yayına bağlanan kadınlardan biri Müge Anlı'dan hesap sorunca ünlü sunucu çileden çıktı.
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Müge Anlı'da yeni bir üfürükçü vakası ile karşı karşıyayız. Emin ve Resul Gaygısız adlı iki kardeş, eşlerinin üfürükçünün sözüyle hareket edip Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi.
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Üstelik kadınlar çocuklarını da alıp gitmişti. İki kız kardeşle evli olan bilgisayar mühendisi kardeşler, eşlerini çocuklarına cinlerin saldırdığına inandıran bir üfürükçünün kandırdığını söylediler.
Türkiye'ye geldikten sonra kendilerine ulaşılamayan kadınlar için Müge Anlı devreye girdi. Yayında adı geçen üfürükçüye ulaştı ancak duydukları yine şoke etti.
Üfürükçü Müge Anlı'yı da kandırmaya çalışmış ve "Sana da okudum. Sende de ölüm büyüsü var." demişti. Dahası Müge Anlı'nın aktardıklarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da da benzer bir büyü vardı.
Gülsek mi, ağlasak mı bilemediğimiz olayda üfürükçü kadın ile ilgili savunuculuk yapmak için günlerdir haber alınamayan kadınlardan biri yayına bağlandı. Müge Anlı, yayına bağlanan Emine'nin açıklamaları karşısında çileden çıktı. Emine, Müge Anlı'dan hesap sordu ve eşini kötülükle suçladı.
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Müge Anlı, "Yayında açıkça söylemek istemiyorum da sen üfürükçünün aklıyla yengene büyü yaptırıp 'İdrarını bağlayıp ağzından yaptıracağım' mesajına kahkaha atıyorsun. Sen ne anlatıyorsun?" diye çıkıştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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