Müge Anlı'ya da Ölüm Büyüsü Yapılmış: Üfürükçü Vakasındaki İğrenç İddialarda Ünlü Sunucu Çileden Çıktı!

Müge Anlı'da yine bir üfürükçü vakası ile karşı karşıya kaldık. Akılalmaz olayda iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin üfürükçünün sözüyle kaçtıklarını söyledi. Üstelik kadınlar giderken çocuklarını da yanlarında götürmüştü. Müge Anlı, o üfürükçüye ulaştığını söyledi. Ancak üfürükçü Anlı'ya da 'Sende büyü var' dedi. Anlı, 'Bana da ölüm büyüsü yapılmış' diye stüdyoda konuştu. Ardından yayına bağlanan kadınlardan biri Müge Anlı'dan hesap sorunca ünlü sunucu çileden çıktı.