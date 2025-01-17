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"Bazı Zekası Geriler Var!": Müge Anlı Yayınları Yüzünden Şiddet ve Cinayetin Arttığını Söyleyenlere Çıkıştı!

"Bazı Zekası Geriler Var!": Müge Anlı Yayınları Yüzünden Şiddet ve Cinayetin Arttığını Söyleyenlere Çıkıştı!

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
17.01.2025 - 12:15

Müge Anlı bugünkü yayınında programı dolayısıyla ülkemizde şiddet ve cinayet olaylarının artış gösterdiğini söyleyenlere sert çıkıştı. 'Bazı zekası geriler var!' diye söze giren Anlı, 'Bir şekilde ekrana çıkabilmiş bazı yayıncılar benim programımı sorumlu tutuyor. Kaç tane cinayet çözdük, öldürülen kadınların kemikleri rahatladı!' dedi. Ünlü gazeteci sözlerini 'Biraz kafayı çalıştırın!' diye bitirdi.

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Ünlü gazeteci Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sözü kendisini eleştirenlere getirdi. "Bazı zekası geriler var!" diye konuya girdi.

Ünlü gazeteci Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sözü kendisini eleştirenlere getirdi. "Bazı zekası geriler var!" diye konuya girdi.

"Bir şekilde ekran önüne çıkabilmiş. Nasıl çıktı, ben de bilmiyorum. Çıkmış, Müge Anlı yüzünden bu olaylar arttı, diyor." diyen Anlı, ülkemizde artan şiddet ve cinayetler yüzünden kendisini sorumlu tuttuklarını söyledi.

"Bir şekilde ekran önüne çıkabilmiş. Nasıl çıktı, ben de bilmiyorum. Çıkmış, Müge Anlı yüzünden bu olaylar arttı, diyor." diyen Anlı, ülkemizde artan şiddet ve cinayetler yüzünden kendisini sorumlu tuttuklarını söyledi.

"Ne Müge Anlı'ymış!" diyen ünlü gazeteci, "Benden başka bu yayınları yapan yok mu? Bu sezon kaç tane cinayet çözdük. Öldürülen kadınların kemikleri rahatladı!" dedi.

"Ne Müge Anlı'ymış!" diyen ünlü gazeteci, "Benden başka bu yayınları yapan yok mu? Bu sezon kaç tane cinayet çözdük. Öldürülen kadınların kemikleri rahatladı!" dedi.

Anlı, "Yaptığım işle gurur duyuyorum, yaptığım her şeyin arkasındayım!" diye de belirtti. Sözlerini ise "Biraz kafayı çalıştırın, böyle bir adım ileri gidemeyiz." diye bitirdi.

Anlı, "Yaptığım işle gurur duyuyorum, yaptığım her şeyin arkasındayım!" diye de belirtti. Sözlerini ise "Biraz kafayı çalıştırın, böyle bir adım ileri gidemeyiz." diye bitirdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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