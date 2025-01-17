"Bazı Zekası Geriler Var!": Müge Anlı Yayınları Yüzünden Şiddet ve Cinayetin Arttığını Söyleyenlere Çıkıştı!

Müge Anlı bugünkü yayınında programı dolayısıyla ülkemizde şiddet ve cinayet olaylarının artış gösterdiğini söyleyenlere sert çıkıştı. 'Bazı zekası geriler var!' diye söze giren Anlı, 'Bir şekilde ekrana çıkabilmiş bazı yayıncılar benim programımı sorumlu tutuyor. Kaç tane cinayet çözdük, öldürülen kadınların kemikleri rahatladı!' dedi. Ünlü gazeteci sözlerini 'Biraz kafayı çalıştırın!' diye bitirdi.