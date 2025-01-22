Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı Paylaşımı Ortaya Çıktı
Çorlu’da 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı. Facia göz göre göre geldi. Yaşanan felaketin ardından ihmal ve denetimsizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Faciada karar altı yıl sonra açıklanmıştı. Altı yıl boyunca Çorlu Tren Katliamı’nda yakınlarını kaybeden aileler adalet mücadelesi vermişti.
Bolu’da Kartalkaya yangınında yaşamını yitiren Prof. Dr. Atakan Yalçın’ın, 2019 yılında Çorlu Tren Katliamı için attığı bir tweet ortaya çıktı.
Yalçın, tren faciasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesinin mahkeme sonrası feryadını paylaşmış “Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadınız izleyin…” notunu düşmüş…
Bolu, Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciası denetimsizliği ve ihmali bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın faciasında 76 canımız göz göre göre yaşamını yitirdi.
Yangında hayatını kaybedenlerden birisi de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın oldu. Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı için paylaştığı bir mesaj gündem oldu.
Göz göre göre gelen tren faciasına sesini çıkaran Yalçın’ın ihmal nedeniyle hayatını kaybetmesi, felaketlerden dersler çıkarılmadığı gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
"Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadını izleyin..."
Çorlu Tren Faciası'nda 8 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Yalçın'ın o paylaşımını alıntıladı.
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