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Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı Paylaşımı Ortaya Çıktı

Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı Paylaşımı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 12:15

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı. Facia göz göre göre geldi. Yaşanan felaketin ardından ihmal ve denetimsizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Faciada karar altı yıl sonra açıklanmıştı. Altı yıl boyunca Çorlu Tren Katliamı’nda yakınlarını kaybeden aileler adalet mücadelesi vermişti. 

Bolu’da Kartalkaya yangınında yaşamını yitiren Prof. Dr. Atakan Yalçın’ın, 2019 yılında Çorlu Tren Katliamı için attığı bir tweet ortaya çıktı. 

Yalçın, tren faciasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesinin mahkeme sonrası feryadını paylaşmış “Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadınız izleyin…” notunu düşmüş…

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Bolu, Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciası denetimsizliği ve ihmali bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın faciasında 76 canımız göz göre göre yaşamını yitirdi.

Bolu, Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciası denetimsizliği ve ihmali bir kez daha gözler önüne serdi. Yangın faciasında 76 canımız göz göre göre yaşamını yitirdi.

Türkiye tarihine göz göre göre gelen yeni bir felaket daha eklendi. Ülke yasa bürünürken adaletin yerini bulması için vatandaşlar tek yürek oldu.

Yangında hayatını kaybedenlerden birisi de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın oldu. Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı için paylaştığı bir mesaj gündem oldu.

Yangında hayatını kaybedenlerden birisi de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın oldu. Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı için paylaştığı bir mesaj gündem oldu.

Göz göre göre gelen tren faciasına sesini çıkaran Yalçın’ın ihmal nedeniyle hayatını kaybetmesi, felaketlerden dersler çıkarılmadığı gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Göz göre göre gelen tren faciasına sesini çıkaran Yalçın’ın ihmal nedeniyle hayatını kaybetmesi, felaketlerden dersler çıkarılmadığı gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

"Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadını izleyin..."

"Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadını izleyin..."
twitter.com

Prof. Dr. Yalçın'ın yaptığı paylaşım şöyle:

'#ÇorluTrenKatliamı

Oğuz Arda Sel'in dedesi, açıklanan ara karar üzerine isyan etti. 'Cumhurbaşkanım, torununu kucağına alıp seviyosun. Benim torunum iki parça, çuval gibi diktiler.'

Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadını izleyin...'

Çorlu Tren Faciası'nda 8 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Yalçın'ın o paylaşımını alıntıladı.

Çorlu Tren Faciası'nda 8 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Yalçın'ın o paylaşımını alıntıladı.
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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