Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın’ın Çorlu Tren Katliamı Paylaşımı Ortaya Çıktı

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen tren faciasında 25 kişi yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı. Facia göz göre göre geldi. Yaşanan felaketin ardından ihmal ve denetimsizlik bir kez daha gözler önüne serildi. Faciada karar altı yıl sonra açıklanmıştı. Altı yıl boyunca Çorlu Tren Katliamı’nda yakınlarını kaybeden aileler adalet mücadelesi vermişti.

Bolu’da Kartalkaya yangınında yaşamını yitiren Prof. Dr. Atakan Yalçın’ın, 2019 yılında Çorlu Tren Katliamı için attığı bir tweet ortaya çıktı.

Yalçın, tren faciasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel’in dedesinin mahkeme sonrası feryadını paylaşmış “Yüreğiniz dayanabilecekse bu dedenin feryadınız izleyin…” notunu düşmüş…