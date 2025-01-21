Atakan Yalçın Kimdir? Bolu Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın Hakkında Merak Edilenler

1971 yılında İstanbul’da doğan Atakan Yalçın, finansal ekonomi alanında tanınan bir akademisyen ve iş dünyasında aktif bir figürdür. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, daha sonra yurtdışında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır.