Atakan Yalçın Kimdir? Bolu Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın Hakkında Merak Edilenler
Atakan Yalçın Kimdir? Bolu Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın Hakkında Merak Edilenler
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Atakan Yalçın Kimdir?
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Atakan Yalçın'ın Eğitim Hayatı ve Kariyerindeki Başarıları
Kariyerine 2000 yılında Brandeis Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başlayan Yalçın, 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.
Atakan Yalçın'ın Akademik Çalışmaları ve Yayınları
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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