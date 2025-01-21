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Atakan Yalçın Kimdir? Bolu Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın Hakkında Merak Edilenler

Atakan Yalçın Kimdir? Bolu Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Atakan Yalçın Hakkında Merak Edilenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 15:10

Grand Kartal Otel’de çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. 66 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı. Yangın sırasında otelde bulunan Atakan Yalçın hayatını kaybetti. Otelde yangın merdiveni ve duman dedektörlerinin olmadığı iddia ediliyor. Peki Atakan Yalçın kimdir?

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Atakan Yalçın Kimdir?

Atakan Yalçın Kimdir?

1971 yılında İstanbul’da doğan Atakan Yalçın, finansal ekonomi alanında tanınan bir akademisyen ve iş dünyasında aktif bir figürdür. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, daha sonra yurtdışında yüksek lisans ve doktora derecelerini tamamlamıştır.

Atakan Yalçın'ın Eğitim Hayatı ve Kariyerindeki Başarıları

Atakan Yalçın'ın Eğitim Hayatı ve Kariyerindeki Başarıları

Atakan Yalçın, 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini almış, 2002 yılında Boston College’dan Finans Doktora derecesiyle akademik kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

Kariyerine 2000 yılında Brandeis Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başlayan Yalçın, 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.

Kariyerine 2000 yılında Brandeis Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak başlayan Yalçın, 2004-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır.

2012’den itibaren Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapmaktadır ve burada Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak akademik çalışmalara devam etmektedir.

Atakan Yalçın'ın Akademik Çalışmaları ve Yayınları

Atakan Yalçın'ın Akademik Çalışmaları ve Yayınları

Atakan Yalçın, finansal ekonomi alanında yaptığı araştırmalarla tanınmaktadır. Araştırmaları, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi prestijli dergilerde yayınlanmıştır.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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