Özgür Demirtaş, Kartalkaya’daki Arkadaşından Haber Alamadığını Duyurdu: “Oteldelermiş, Ahh Ahh”
Özgür Demirtaş, Kartalkaya’daki Arkadaşından Haber Alamadığını Duyurdu: “Oteldelermiş, Ahh Ahh”
Özgür Demirtaş, Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal oteldeki yangın hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşı olan Atakan Yalçın’dan haber alamadığını duyurdu.
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Türkiye bu sabah Bolu’dan gelen acı haberle uyandı. Kartalkaya kayak merkezinde gece saatlerinde başlayan yangın sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
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Birçok kişi ailelerine ve yakınlarına ulaşamazken bir açıklama da Prof. Özgür Demirtaş’tan geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Demirtaş, yakın arkadaşı Atakan Yalçın’dan haber alamadığını belirtti.
İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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