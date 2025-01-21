onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özgür Özel’den Kartalkaya Açıklaması: “Tablo Çok Vahim, Üzecek Haberler Alacağız”

Özgür Özel’den Kartalkaya Açıklaması: “Tablo Çok Vahim, Üzecek Haberler Alacağız”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 14:02

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını hakkında açıklamalarda ulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Tablo çok vahim, hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız maalesef' dedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangın hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki otelde çıkan yangın hakkında açıklama yaptı.

“Tablo çok vahim” diyen Özel şunları söyledi:

“Tablo çok vahim” diyen Özel şunları söyledi:

“Tablo çok vahim, hepimizi biraz daha üzecek haberler alacağız maalesef'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın