Grand Kartal Otel'in Instagram Hesabından Yangından Saatler Önce Paylaşılmış: "Seni Çağırıyor"
Grand Kartal Otel'in Instagram Hesabından Yangından Saatler Önce Paylaşılmış: "Seni Çağırıyor"
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel alevlere teslim oldu. 13 katlı otelde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Sömestr tatili nedeniyle yoğun bir dönemden geçen otelde 234 kişi konaklıyordu.
Grand Kartal Otel'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımlar ise yürekleri dağladı. Yangından saatler önce 'seni çağırıyor' yazılı bir fotoğraf paylaşıldığı ortaya çıktı.
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Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otel, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.
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Otelde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 234 kişinin konakladığı otelde 32 yaralı olduğu aktarıldı. Otelde konaklayan misafirler, otelden kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.
Yangına teslim olan otelin Instagram sayfasında yangından saatler önce yapılan paylaşım dikkat çekti;
Ayrıca Instagram sayfalarında yapılan son paylaşımda "Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verilmişti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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