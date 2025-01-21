onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Grand Kartal Otel'in Instagram Hesabından Yangından Saatler Önce Paylaşılmış: "Seni Çağırıyor"

Grand Kartal Otel'in Instagram Hesabından Yangından Saatler Önce Paylaşılmış: "Seni Çağırıyor"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 14:16

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel alevlere teslim oldu. 13 katlı otelde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Sömestr tatili nedeniyle yoğun bir dönemden geçen otelde 234 kişi konaklıyordu. 

Grand Kartal Otel'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımlar ise yürekleri dağladı. Yangından saatler önce 'seni çağırıyor' yazılı bir fotoğraf paylaşıldığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otel, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otel, gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

13 katlı Grand Kartal Otel'de sömestr tatilinden dolayı 234 kişi konaklıyordu.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ilk  açıklamada 'Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' dedi.

Otelde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 234 kişinin konakladığı otelde 32 yaralı olduğu aktarıldı. Otelde konaklayan misafirler, otelden kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Otelde ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 234 kişinin konakladığı otelde 32 yaralı olduğu aktarıldı. Otelde konaklayan misafirler, otelden kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı.

Tamamen ahşaptan yapılan 13 katlı otel alevlere teslim olurken insanların kendi imkanlarıyla çarşaflarla kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Yangına teslim olan otelin Instagram sayfasında yangından saatler önce yapılan paylaşım dikkat çekti;

Yangına teslim olan otelin Instagram sayfasında yangından saatler önce yapılan paylaşım dikkat çekti;

'Köroğlu Dağları seni çağırıyor.'

Ayrıca Instagram sayfalarında yapılan son paylaşımda "Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verilmişti.

Ayrıca Instagram sayfalarında yapılan son paylaşımda "Kartalkaya’nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verilmişti.

Otelin hesaplarına ise vatandaşlardan yorum ve tepki yağıyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın