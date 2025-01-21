onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Halit Ergül Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibi Halit Ergül ile İlgili Merak Edilenler

Halit Ergül Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibi Halit Ergül ile İlgili Merak Edilenler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 14:22

Grand Kartal Otel, Bolu’nun kış turizmi açısından en bilinen otellerinden biri. Ancak geçtiğimiz gece çıkan büyük bir yangınla gündeme geldi. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak açıklandı. İhmal iddiaları, olayla ilgili birçok soru işaretine yol açtı. Peki, otelin sahibi Halit Ergül kimdir ve detaylar neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grand Kartal Otel’de Neler Yaşandı?

Grand Kartal Otel’de Neler Yaşandı?

Kartalkaya’da Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan Grand Kartal Otel, dün gece saatlerinde çıkan büyük bir yangınla alevlere teslim oldu. Yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi yaralandı.

Otel müşterilerinden birinin açıklamalarına göre, otelde yangın merdiveni ve duman dedektörlerinin olmadığı ifade edildi. Bu durum, birçok kişinin aklına “İhmal mi var?” sorusunu getirdi.

Otel müşterilerinden birinin açıklamalarına göre, otelde yangın merdiveni ve duman dedektörlerinin olmadığı ifade edildi. Bu durum, birçok kişinin aklına “İhmal mi var?” sorusunu getirdi.

Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül Kimdir?

Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül Kimdir?

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, turizm sektöründe tanınmış bir isimdir. Otelin kurucusu Mazhar Murtezaoğlu’nun damadı olan Halit Ergül, Mazhar Bey’in 2019’daki vefatından sonra otelin yönetimini devraldı. Ayrıca Halit Ergül, Bolu’daki Gazelle Resort & SPA otelinin de sahibidir.

Halit Ergül Başka Hangi Görevlerde Yer Almaktadır?

Halit Ergül Başka Hangi Görevlerde Yer Almaktadır?

Halit Ergül, aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Halit Ergül'ün Eşi Emine Ergül Kimdir?

Halit Ergül'ün Eşi Emine Ergül Kimdir?

Halit Ergül’ün eşi olan Emine Ergül, Grand Kartal Otel’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Aynı zamanda otelin ilk kurucusu Mazhar Murtezaoğlu’nun kızıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın