Halit Ergül Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibi Halit Ergül ile İlgili Merak Edilenler

Grand Kartal Otel, Bolu’nun kış turizmi açısından en bilinen otellerinden biri. Ancak geçtiğimiz gece çıkan büyük bir yangınla gündeme geldi. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak açıklandı. İhmal iddiaları, olayla ilgili birçok soru işaretine yol açtı. Peki, otelin sahibi Halit Ergül kimdir ve detaylar neler?