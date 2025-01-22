Bolu'daki Yangında Kül Olan Grand Kartal Otel'in Sahibinin Daha Önce Başka Oteli Bastığı Ortaya Çıktı
Bolu'daki Yangında Kül Olan Grand Kartal Otel'in Sahibinin Daha Önce Başka Oteli Bastığı Ortaya Çıktı
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan büyük yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu olayla ilgili detaylar gelmeye devam ederken, otel sahibinin daha önce başka bir oteli bastığı ve mafyatik söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. 2020 yılında yaşanan otel basma olayının detayları haberimizde.
Kaynak: Özgür Bolu
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Tüm Türkiye Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 76 kişi için ağlıyor.
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Yangınla ilgili tartışmalar sürerken, hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de dün akşamdan itibaren belli olmaya başladı ancak otelle ilgili iddialar bitmiyor.
Grand Kartal otelinin sahibi Halil Ergül'ün daha önce yan oteli bastığı ve mafyatik söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.
2020 yılında yaşanan olayda, Halil Ergül yan oteldeki personelin de kullandığı ortak yatakhaneyi bastıktan sonra şu ifadeleri kullanmış:
"Kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel basıldı"
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