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Bolu'daki Yangında Kül Olan Grand Kartal Otel'in Sahibinin Daha Önce Başka Oteli Bastığı Ortaya Çıktı

Bolu'daki Yangında Kül Olan Grand Kartal Otel'in Sahibinin Daha Önce Başka Oteli Bastığı Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.01.2025 - 12:04 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 12:07

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan büyük yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu olayla ilgili detaylar gelmeye devam ederken, otel sahibinin daha önce başka bir oteli bastığı ve mafyatik söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. 2020 yılında yaşanan otel basma olayının detayları haberimizde.

Kaynak: Özgür Bolu

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Tüm Türkiye Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 76 kişi için ağlıyor.

Tüm Türkiye Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 76 kişi için ağlıyor.

Yangınla ilgili tartışmalar sürerken, hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de dün akşamdan itibaren belli olmaya başladı ancak otelle ilgili iddialar bitmiyor.

Yangınla ilgili tartışmalar sürerken, hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de dün akşamdan itibaren belli olmaya başladı ancak otelle ilgili iddialar bitmiyor.

Grand Kartal otelinin sahibi Halil Ergül'ün daha önce yan oteli bastığı ve mafyatik söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Grand Kartal otelinin sahibi Halil Ergül'ün daha önce yan oteli bastığı ve mafyatik söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı.

2020 yılında yaşanan olayda, Halil Ergül yan oteldeki personelin de kullandığı ortak yatakhaneyi bastıktan sonra şu ifadeleri kullanmış:

2020 yılında yaşanan olayda, Halil Ergül yan oteldeki personelin de kullandığı ortak yatakhaneyi bastıktan sonra şu ifadeleri kullanmış:

"Kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel basıldı"

"Kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel basıldı"

'Daha evvel benim Grand Kartal olarak kullandığım personel lojmanı 30 Kasım günü Kartal Otel müdürü ve personeli tarafından kameralarım söküldükten sonra İstanbul'dan da tuttukları adamlarla personel yatakhanem gasp edilerek boşaltılıyor. Bizimde sezon geldiği için hızlı çalışmamız lazım. Benim müdürüm de personeli tamamladı ve Kartalkaya'ya gidecekti. Ben de bunu bildiğim için, burada sıkıntı var, problemler büyüyebilir diye karantinam bittikten sonra personelimle Kartalkaya'ya gittik. Kendimize ait olan yerimizi tekrar geri aldık. Sonra jandarma geldi. Herkesin ifadesini aldı. Durum bundan ibaret. Otel basmak gibi bir şey yok. Kendime ait yeri almak otel basmaksa evet otel basıldı. Şu anda jandarma tarafından o yer boşaltıldı. Konu yargıya intikal etti. Yargı süresince orası boş duracak. Yargının dediği olacak'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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