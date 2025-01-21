Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesinin Eğlenceli Yılbaşı Videosu Kahretti

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası tüm Türkiye'nin içine ateşler düşürdü. En son bilgiye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında buluna Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ve Kemal Tokcan'ın yılbaşında çekilen eğlenceli videosu ise yürekleri bir kez daha burktuç