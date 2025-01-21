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Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesinin Eğlenceli Yılbaşı Videosu Kahretti

Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesinin Eğlenceli Yılbaşı Videosu Kahretti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.01.2025 - 22:48 Son Güncelleme: 21.01.2025 - 22:49

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası tüm Türkiye'nin içine ateşler düşürdü. En son bilgiye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında buluna Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ve Kemal Tokcan'ın yılbaşında çekilen eğlenceli videosu ise yürekleri bir kez daha burktuç

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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Karta Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Karta Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri yavaş yavaş belli olurken, acı detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Otelde hayatını kaybedenler arasında Can Tokcan ile birlikte kardeşi Atıl Enis Tokcan ve evlatları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan da vardı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri yavaş yavaş belli olurken, acı detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Otelde hayatını kaybedenler arasında Can Tokcan ile birlikte kardeşi Atıl Enis Tokcan ve evlatları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan da vardı.

Tokcan Aile fertlerinin yılbaşında çekilen çikolata yapma videosu ise yürekleri bir kez daha burktu. Videoda otel yangınında hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan da bulunuyor.

Tokcan Aile fertlerinin yılbaşında çekilen çikolata yapma videosu ise yürekleri bir kez daha burktu. Videoda otel yangınında hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan da bulunuyor.

Kemal Tokcan da otel yangınında hayatını kaybetti.

Kemal Tokcan da otel yangınında hayatını kaybetti.
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Videodan sonra çekilen aile fotoğrafında otelde hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ve Kemal Tokcan bulunuyor.

Videodan sonra çekilen aile fotoğrafında otelde hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ve Kemal Tokcan bulunuyor.

Tokcan Ailesi'nin yılbaşında çekilen mutlu videosu işte bu. Sabırlar diliyoruz...

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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