Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesinin Eğlenceli Yılbaşı Videosu Kahretti
Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Tokcan Ailesinin Eğlenceli Yılbaşı Videosu Kahretti
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası tüm Türkiye'nin içine ateşler düşürdü. En son bilgiye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında buluna Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ve Kemal Tokcan'ın yılbaşında çekilen eğlenceli videosu ise yürekleri bir kez daha burktuç
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Karta Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.
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Yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri yavaş yavaş belli olurken, acı detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Otelde hayatını kaybedenler arasında Can Tokcan ile birlikte kardeşi Atıl Enis Tokcan ve evlatları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan da vardı.
Tokcan Aile fertlerinin yılbaşında çekilen çikolata yapma videosu ise yürekleri bir kez daha burktu. Videoda otel yangınında hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan da bulunuyor.
Kemal Tokcan da otel yangınında hayatını kaybetti.
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Videodan sonra çekilen aile fotoğrafında otelde hayatını kaybeden Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ve Kemal Tokcan bulunuyor.
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