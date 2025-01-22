Sadece Yanan Otelde Olan "Özellik": Yangın Merdiveni Bir Tek Grand Kartal Otel’de İçerideymiş
Sadece Yanan Otelde Olan "Özellik": Yangın Merdiveni Bir Tek Grand Kartal Otel’de İçerideymiş
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Dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede 12 katlı oteli saran yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.
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2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.
4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.
Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu ortaya çıktı.
Yangından görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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