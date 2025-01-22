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Sadece Yanan Otelde Olan "Özellik": Yangın Merdiveni Bir Tek Grand Kartal Otel’de İçerideymiş

Sadece Yanan Otelde Olan "Özellik": Yangın Merdiveni Bir Tek Grand Kartal Otel’de İçerideymiş

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2025 - 16:19

Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya’daki otellerle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Kartalkaya’da bulunan 5 otelin 4’ünde yangın merdiveni bina dışında bulunurken, sadece 76 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’deki yangın merdivenin bina içinde olduğu öğrenildi.

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Dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede 12 katlı oteli saran yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede 12 katlı oteli saran yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.

4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu ortaya çıktı.

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu ortaya çıktı.

Yangından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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O işi iyice araştırıp haber yapın. Dış merdiven tarafına gelecek yoğun duman, o merdiveni kullanılmaz hale getiriyor. İç merdiven özel sistem ile duman ve ıs... Devamını Gör

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