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Kartalkaya Otel Yangınından Kurtulan Genç, Hayatını Kurtardığı Vatandaşı ve O Anları Anlattı

Kartalkaya Otel Yangınından Kurtulan Genç, Hayatını Kurtardığı Vatandaşı ve O Anları Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.01.2025 - 11:36

Kartalkaya otel yangınında yaşadığımız kayıplar yüreklerimizi yaktı. Yarıyıl tatili sebebiyle %90 doluluk oranına sahip olan otelde 234 misafir konaklıyordu. Son olarak ise 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Gün geçtikçe olay gününe ait yeni videolar ortaya çıkıyor.

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Otel yangınından kurtulan ve birkaç misafirin de kurtulması için elinden geleni yapan genç o anları anbean aktardı.

Otel yangınından kurtulan ve birkaç misafirin de kurtulması için elinden geleni yapan genç o anları anbean aktardı.

12. katta kalan bir misafirle iletişime geçerek ona 20 dakika kazandırabileceğini söyleyen genç havluları ıslatarak kapı kenarlarına koymasını tembihlemişti.

12. katta kalan bir misafirle iletişime geçerek ona 20 dakika kazandırabileceğini söyleyen genç havluları ıslatarak kapı kenarlarına koymasını tembihlemişti.

Hayatı kurtulan vatandaş gence hastanede “Hayatımı sana borçluyum” demişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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