Bolu'daki Yangın Faciası: 3 Sigorta Şirketi Oteli Sigortalamaya Yanaşmamış!

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle yaşanan facia Türkiye’nin gündeminde. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangında küle dönen otelle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, 3 sigorta şirketi Grand Kartal Otel’i sigortalamaya yanaşmamış. Otelin sigorta yaptırdığı Eureko Sigorta firmasına yakın kaynaklar ise yangın sonrası oluşacak sigorta maliyetinin milyon doları bulabileceğini ifade etti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları da tazminat davası açabilecek.