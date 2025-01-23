Bolu'daki Yangın Faciası: 3 Sigorta Şirketi Oteli Sigortalamaya Yanaşmamış!
Bolu'daki Yangın Faciası: 3 Sigorta Şirketi Oteli Sigortalamaya Yanaşmamış!
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle yaşanan facia Türkiye’nin gündeminde. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangında küle dönen otelle ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, 3 sigorta şirketi Grand Kartal Otel’i sigortalamaya yanaşmamış. Otelin sigorta yaptırdığı Eureko Sigorta firmasına yakın kaynaklar ise yangın sonrası oluşacak sigorta maliyetinin milyon doları bulabileceğini ifade etti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları da tazminat davası açabilecek.
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21 Ocak Salı günü sabaha karşı saat 03.00 sularında Grand Kartal Otel’de başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve can pazarının yaşandığı otelde 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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Sabah Gazetesi’nden Barış Ergin’in haberine göre, 3 sigorta şirketi oteldeki eksiklikler sebebiyle sigorta yapmaya yanaşmamış.
Üç şirketin sigortalamamasının ardında dış cephesinin ahşap olması, riskli ve eski bir yapı olması var. Ayrıca 2015'teki düzenlemelerden önce yapılmış bir bina olmasının da etkili olduğu söyleniyor.
Oteli sigortalayan Eureko Sigorta’nın poliçesi kapsamı hakkında Eureko Sigorta'ya yakın kaynaklar şu değerlendirmede bulundu: "Kapsamlı bir sigorta var otel için. Sadece bina sigortası değil. Küçük bir maliyeti olmayacak. 50-100 bin dolar gibi değil. Milyonlarca dolarları bulan bir maliyet söz konusu olabilir.”
Ayrıca oteli kapsayan sigortanın otelde konaklayan müşteriler için de geçerli olduğu öğrenildi. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları sigorta kapsamında dava açabilecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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