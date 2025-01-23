Grand Kartal Otel’in Ortağı ‘Hassasiyet’ Bekledi! Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı
Grand Kartal Otel’in Ortağı ‘Hassasiyet’ Bekledi! Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in ortaklarından Ceyda Hacıbekirlioğlu'nun sosyal medya paylaşımları büyük tepki topladı. Bir gönderisinde yangın merdivenlerinden bahseden Hacıbekirlioğlu, 'Yangın merdiveni var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni!' dedi, diğer gönderisinde ise hassasiyet bekleyerek “Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz” dedi. Ceyda Hacıbekirlioğlu kendisine gösterilen tepki sonrasında sosyal medya hesabını kapattı.
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de 79 kişi feci şekilde can verdi, 51 kişi de yaralandı.
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Otelin ortaklarından olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan yangın faciasıyla ilgili tepki çeken bir açıklama geldi. Hacıbekirlioğlu, eleştirilerin ardından hesabını kapattı.
Hacıbekirlioğlu ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Facianın yaşandığı günden itibaren en çok konuşulan konuların başında ise otelin yangın merdivenlerinin olup olmadığıydı. Bu konu hakkında da açıklama yapan otel ortağı şunları söyledi:
İkinci paylaşımıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hacıbekiroğlu, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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