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Grand Kartal Otel’in Ortağı ‘Hassasiyet’ Bekledi! Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı

Grand Kartal Otel’in Ortağı ‘Hassasiyet’ Bekledi! Tepkilerin Ardından Hesabını Kapattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2025 - 08:10

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 79 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in ortaklarından Ceyda Hacıbekirlioğlu'nun sosyal medya paylaşımları büyük tepki topladı. Bir gönderisinde yangın merdivenlerinden bahseden Hacıbekirlioğlu, 'Yangın merdiveni var. Tabii ki tahtadan değil bu yangın merdiveni!' dedi, diğer gönderisinde ise hassasiyet bekleyerek “Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz” dedi. Ceyda Hacıbekirlioğlu kendisine gösterilen tepki sonrasında sosyal medya hesabını kapattı. 

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de 79 kişi feci şekilde can verdi, 51 kişi de yaralandı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'de 79 kişi feci şekilde can verdi, 51 kişi de yaralandı.

Otelin ortaklarından olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan yangın faciasıyla ilgili tepki çeken bir açıklama geldi. Hacıbekirlioğlu, eleştirilerin ardından hesabını kapattı.

Otelin ortaklarından olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan yangın faciasıyla ilgili tepki çeken bir açıklama geldi. Hacıbekirlioğlu, eleştirilerin ardından hesabını kapattı.

Hacıbekirlioğlu ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hacıbekirlioğlu ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun...'

Facianın yaşandığı günden itibaren en çok konuşulan konuların başında ise otelin yangın merdivenlerinin olup olmadığıydı. Bu konu hakkında da açıklama yapan otel ortağı şunları söyledi:

Facianın yaşandığı günden itibaren en çok konuşulan konuların başında ise otelin yangın merdivenlerinin olup olmadığıydı. Bu konu hakkında da açıklama yapan otel ortağı şunları söyledi:

'Son olarak; Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabi ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Fakat yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.'

İkinci paylaşımıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hacıbekiroğlu, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı.

İkinci paylaşımıyla sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Hacıbekiroğlu, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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