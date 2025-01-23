Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir? Grand Kartal Otel'in Ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?
Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir? Grand Kartal Otel'in Ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?
Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortaklarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ceyda Hacıbekiroğlu'nun hayatını araştırmaya başladı.
Peki, Grand Kartal Otel'in ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir, ne açıklama yaptı? İşte, şu ana kadar bilinen detaylar...
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Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir?
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Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?
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