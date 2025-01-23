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Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir? Grand Kartal Otel'in Ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?

Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir? Grand Kartal Otel'in Ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 10:16

Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortaklarından biri olan Ceyda Hacıbekiroğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Ceyda Hacıbekiroğlu'nun hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Grand Kartal Otel'in ortağı Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir, ne açıklama yaptı? İşte, şu ana kadar bilinen detaylar...

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Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir?

Ceyda Hacıbekiroğlu Kimdir?

Ceyda Hacıbekiroğlu, Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel'in ortağıdır. Tanınan bir iş insanı olan Hacıbekiroğlu, sosyal medya hesaplarında genellikle iş dünyası ve kişisel yaşamına dair paylaşımlarıyla biliniyor.

Instagram'da @ceydahacibekiroglu kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan iş insanı, 23 Ocak 2025 tarihinde hesabını kapattı. Hesabını kapatma sebebi ise yangın faciası sonrası ''hassasiyet'' beklediklerini belirten bir paylaşımda bulunmasıydı. Grand Kartal Otel'in dört hissedarından biri olduğu söylenen Ceyda Hacıbekiroğlu'nun hayatı ile ilgili şimdilik pek fazla bilgi bulunmuyor.

Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?

Ceyda Hacıbekiroğlu Ne Dedi?

Patronlar Dünyası başta olmak üzere birden fazla haber platformunda yer alan habere göre, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayan Ceyda Hacıbekiroğlu, 'Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz' dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken, Ceyda Hacıbekiroğlu tepkilerin ardından hesabını kapattı.

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Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken açıklamalarını şu içeriğimizde bulabilirsiniz👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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