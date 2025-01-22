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Şamil Tayyar'dan Yangın Faciasına İlişkin Açıklama: ''Turizm Belgeli İşletmelerin Denetimi Bakanlığa Aittir''

Şamil Tayyar'dan Yangın Faciasına İlişkin Açıklama: ''Turizm Belgeli İşletmelerin Denetimi Bakanlığa Aittir''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 00:28

Gazeteci ve Yazar Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili konuştu. TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan Tayyar, otelde çıkan yangında sorumluluğun kimde olduğu tartışmalarına katıldı. 

79 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili konuşan AK Parti eski milletvekili, 'Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığına aittir' dedi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Faciaya ilişkin ihmal tartışmaları devam ederken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Faciaya ilişkin ihmal tartışmaları devam ederken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Şamil Tayyar, otelin Bolu Belediyesi'nin sınırlarında olmadığını ve turizm belgeli işletmelerin denetiminin Turizm Bakanlığına ait olduğunu söyledi.

Katıldığı televizyon programında konuşan Şamil Tayyar, otelin Bolu Belediyesi'nin sınırlarında olmadığını ve turizm belgeli işletmelerin denetiminin Turizm Bakanlığına ait olduğunu söyledi.

Şamil Tayyar'ın o açıklamasını şuradan izleyebilirsiniz👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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