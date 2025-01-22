Bolu’da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79’a Yükseldi
Bolu’da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79’a Yükseldi
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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı sabah karşı 03.00 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı.
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının, yapılan DNA testleri sonucunda 79'a yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, “Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Rabbim duran her kalbin bedelini bu işin katillerine ödetsin.
🤲🤲🤲
1 sene taksidini ödeyeceğin otelde böylesi acı vefat etmek ne de desek bu acıyı tarif edemeyiz Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 🙏🏻
Otelin zaten şeklinde memenet yok keşke gitmeselerdi hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum mekanları cennet olsun yakınlarına Allah sabır versin başsağlığı ... Devamını Gör
harbiden o otele o fiyat çok çok çok fazla