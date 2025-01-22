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Bolu’da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79’a Yükseldi

Bolu’da Yangın Faciası: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 79’a Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2025 - 19:11 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 19:26

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının, yapılan DNA testleri sonucunda 79'a yükseldiğini açıkladı.

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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı sabah karşı 03.00 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı sabah karşı 03.00 sularında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve adeta can pazarı yaşanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının, yapılan DNA testleri sonucunda 79'a yükseldiğini açıkladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının, yapılan DNA testleri sonucunda 79'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, “Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, “Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Yoongi Min

Rabbim duran her kalbin bedelini bu işin katillerine ödetsin.

Esra

🤲🤲🤲

Murathan Eryetgin

1 sene taksidini ödeyeceğin otelde böylesi acı vefat etmek ne de desek bu acıyı tarif edemeyiz Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 🙏🏻

alperdarkness20

Otelin zaten şeklinde memenet yok keşke gitmeselerdi hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum mekanları cennet olsun yakınlarına Allah sabır versin başsağlığı ... Devamını Gör

Esra

harbiden o otele o fiyat çok çok çok fazla