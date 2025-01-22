Bolu’daki Yangında Ailecek Ölmüşlerdi: Türkmen Ailesi Toprağa Verildi
Bolu’daki Yangında Ailecek Ölmüşlerdi: Türkmen Ailesi Toprağa Verildi
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın nedeniyle 76 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında Sözcü Gazetesi yazarlarından gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi de bulunuyordu. Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ve çocukları Ala Dora Türkmen ile Yüce Ata Türkmen bugün toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşan Nedim Türkmen’in kardeşi Fatma Korkmaz, “Kardeşim ailesiyle birlikte katledildi” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu’daki ünlü tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan ve 200’den fazla kişinin konakladığı otelde yangın çıkmış ve 76 kişi hayatını kaybetmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yangında hayatını kaybeden gazeteci Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva Türkmen ile çocukları Ala Dora ve Yüce Ata Türkmen için bugün Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Volkan Demir, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ile ailesi ve sevenleri katıldı.
Nedim Türkmen'in kardeşi Fatma Korkmaz ise, “İhmaller tabii ki var, bunu anlamamak için başka bir şey olmak lazım. Orada nelerin olmadığını hepiniz gördünüz, yayınlar yaptınız. Kardeşim ailesiyle birlikte katledildi, başka da hiçbir şey söylemiyorum. Sorumluları Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Başka da hiçbir şey demiyorum. En son cuma günü konuştum Kartalkaya'ya gittiklerini söylediler en son onu konuştum" ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın