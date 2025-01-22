Bolu’daki Yangın Faciası: Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Vekili Gözaltına Alındı
Bolu’daki Yangın Faciası: Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Vekili Gözaltına Alındı
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Bolu Kartalkaya’daki bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Olayla ilgili bugün 2 yeni gözaltı daha yapıldı.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yangın sebebiyle işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi daha önce gözaltına alınmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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