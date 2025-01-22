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Bolu’daki Yangın Faciası: Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Vekili Gözaltına Alındı

Bolu’daki Yangın Faciası: Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdürü Vekili Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2025 - 17:43 Son Güncelleme: 22.01.2025 - 17:51

Kartalkaya’da 76 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

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Bolu Kartalkaya’daki bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya’daki bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sebebiyle 76 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili bugün 2 yeni gözaltı daha yapıldı.

Olayla ilgili bugün 2 yeni gözaltı daha yapıldı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın sebebiyle işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi daha önce gözaltına alınmıştı.

Yangın sebebiyle işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi daha önce gözaltına alınmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı 👇

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un paylaşımı 👇
twitter.com

'Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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