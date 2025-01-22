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Yanan Otelin İçi Görüntülendi: Can Pazarının Yaşandığı Otel Harabeye Dönmüş

Yanan Otelin İçi Görüntülendi: Can Pazarının Yaşandığı Otel Harabeye Dönmüş

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.01.2025 - 14:53

Bolu’daki kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından detaylar gelmeye devam ediyor. Son resmi açıklamaya göre 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın sonrasında otelin içi görüntülendi. Anadolu Ajansı’nın FPV dronla çektiği görüntülerde can pazarının yaşandığı otelin adeta harabeye döndüğü ortaya çıktı.

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Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.00 sularında restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve 200’den fazla kişinin konakladığı otelde adeta can pazarı yaşanmıştı.

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.00 sularında restoran bölümünde başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve 200’den fazla kişinin konakladığı otelde adeta can pazarı yaşanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 1 günlük milli yas ilan edilen olayda yaralanan 51 kişinin ise tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 1 günlük milli yas ilan edilen olayda yaralanan 51 kişinin ise tedavisi sürüyor.

AFAD ekipleri bugün bir kez daha otelde arama çalışması yapmıştı.

AFAD ekipleri bugün bir kez daha otelde arama çalışması yapmıştı.

FPV dronla yardımıyla çekilen görüntülerde otelin son hali de ortaya çıktı.

FPV dronla yardımıyla çekilen görüntülerde otelin son hali de ortaya çıktı.

Yanan otelin son hali 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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