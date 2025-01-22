Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya Yangın Faciasını Anlatırken Partililerin Tezahürata Devam Etmesi Tepki Çekti

Bolu Kartalkaya’da 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle ülke yasta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde dün (21 Ocak) yaptığı açıklamalarda Bolu için başsağlığı diledi. Erdoğan, faciaya dair konuşurken salonda bulunan partililer tezahürata ara vermedi.
Erdoğan yangın faciasını anlatırken AK Partililerin coşkuyla tezahürata devam etmesine sosyal medyadan tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşmasına Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla başladı. Erdoğan, yangın faciasına dair atılan adımları anlatarak başsağlığı diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti kongreleri zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor. Genellikle partililer coşkuyla Erdoğan'a tezahüratlar da bulunurken bu durum pek çok kişinin de dikkatini ve tepkisini çekiyordu.
Bu tezahüratlar Bolu'daki yangın faciası konuşulurken bile kesilmedi. Erdoğan, 76 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği yangın felaketine dair konuşurken salonda bulunan AK Partililerin tezahürata bir saniye bile ara vermemesi dikkat çekti.
Bir yandan Erdoğan yangın için başsağlığı konuşması yaparken diğer yandan partililerin coşkulu tezahüratı sosyal medyada gündem oldu. O anlar şöyle yansıdı:
O anlara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ülke yangın yeriyken; yine mâlum kesim, yine kepazelikleri. İşlevleri ve insaniyet namına ne varsa hepsi yitirilmiş, tek amaçları var o da videoda belli.
Çökmüş toplumun aynası.
Köpektir en nihayetinde doğası gereği havlar vakit bilmez ki