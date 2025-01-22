Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya Yangın Faciasını Anlatırken Partililerin Tezahürata Devam Etmesi Tepki Çekti

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'