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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya Yangın Faciasını Anlatırken Partililerin Tezahürata Devam Etmesi Tepki Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya Yangın Faciasını Anlatırken Partililerin Tezahürata Devam Etmesi Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.01.2025 - 14:09

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Bolu Kartalkaya’da 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası nedeniyle ülke yasta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde dün (21 Ocak) yaptığı açıklamalarda Bolu için başsağlığı diledi. Erdoğan, faciaya dair konuşurken salonda bulunan partililer tezahürata ara vermedi.

Erdoğan yangın faciasını anlatırken AK Partililerin coşkuyla tezahürata devam etmesine sosyal medyadan tepki yağdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşmasına Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla başladı. Erdoğan, yangın faciasına dair atılan adımları anlatarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşmasına Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla başladı. Erdoğan, yangın faciasına dair atılan adımları anlatarak başsağlığı diledi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz özellikle büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bu elim hadisede hayatını kaybeden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

AK Parti kongreleri zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor. Genellikle partililer coşkuyla Erdoğan'a tezahüratlar da bulunurken bu durum pek çok kişinin de dikkatini ve tepkisini çekiyordu.

AK Parti kongreleri zaman zaman ilginç anlara sahne oluyor. Genellikle partililer coşkuyla Erdoğan'a tezahüratlar da bulunurken bu durum pek çok kişinin de dikkatini ve tepkisini çekiyordu.
twitter.com

Gazeteci Adem Metan geçen günlerde bu duruma tepkisini şu sözlerle dile getirmişti:

'Sn. Erdoğan grup konuşmasını yaparken balkondan sürekli sözünün kesilmesi, sloganlar atılması gerçekten hoş durmuyor. Bu grup toplantıları ilçelerin gelip adını duyurduğu yer olmaktan çıkmalı. İkide bir sözün kesilip akışı durdurma durumu ne kadar devam edecek merak ediyorum.'

Bu tezahüratlar Bolu'daki yangın faciası konuşulurken bile kesilmedi. Erdoğan, 76 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği yangın felaketine dair konuşurken salonda bulunan AK Partililerin tezahürata bir saniye bile ara vermemesi dikkat çekti.

Bu tezahüratlar Bolu'daki yangın faciası konuşulurken bile kesilmedi. Erdoğan, 76 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği yangın felaketine dair konuşurken salonda bulunan AK Partililerin tezahürata bir saniye bile ara vermemesi dikkat çekti.

Bir yandan Erdoğan yangın için başsağlığı konuşması yaparken diğer yandan partililerin coşkulu tezahüratı sosyal medyada gündem oldu. O anlar şöyle yansıdı:

O anlara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

O anlara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Pelda

Ülke yangın yeriyken; yine mâlum kesim, yine kepazelikleri. İşlevleri ve insaniyet namına ne varsa hepsi yitirilmiş, tek amaçları var o da videoda belli.

Bozkurt

Çökmüş toplumun aynası.

azattiq

Köpektir en nihayetinde doğası gereği havlar vakit bilmez ki