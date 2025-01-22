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Tanju Özcan Kartalkaya'daki Yangın Faciasına İlişkin İddialara Cevap Verdi: ''Denetleme Yetkim Yok''

Tanju Özcan Kartalkaya'daki Yangın Faciasına İlişkin İddialara Cevap Verdi: ''Denetleme Yetkim Yok''

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.01.2025 - 01:19

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki Grand Otel yangınına ilişkin iddialara yanıt verdi. 

Faciayla ilgili sorumluluğun kime ait olduğu tartışmaları sürerken, Tanju Özcan'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Kendi görev sahası dışındaki yerleri denetleme yetkisinin olmadığını söyleyen Özcan, yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu öne sürdü.

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Otel'de çıkan yangın faciasına ilişkin denetimsizlik ve ihmaller tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak hakkındaki iddialara cevap verdi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Otel'de çıkan yangın faciasına ilişkin denetimsizlik ve ihmaller tartışma konusu olurken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak hakkındaki iddialara cevap verdi.

"Kendi görev saham dışındaki yerleri denetleme yetkim yok" diyen Tanju Özcan, yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu söyledi.

"Kendi görev saham dışındaki yerleri denetleme yetkim yok" diyen Tanju Özcan, yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu söyledi.

Kaynak

Bahsi geçen otelin mülki hudutları içinde yer almadığını belirten Özcan, otelin yapım ruhsatının özel idare tarafından, işletme ruhsatının ise bakanlık tarafından verildiğini dile getirdi.

Bahsi geçen otelin mülki hudutları içinde yer almadığını belirten Özcan, otelin yapım ruhsatının özel idare tarafından, işletme ruhsatının ise bakanlık tarafından verildiğini dile getirdi.

Ayrıca otel sahibinin 12 Aralık'ta kendilerine müracaat ettiğini ifade eden Özcan, 16 Aralık'ta eksiklerin söylendiğini ancak eksikler tamamlanırken belgeyi istemekten vazgeçtiklerini söyledi.

Ayrıca otel sahibinin 12 Aralık'ta kendilerine müracaat ettiğini ifade eden Özcan, 16 Aralık'ta eksiklerin söylendiğini ancak eksikler tamamlanırken belgeyi istemekten vazgeçtiklerini söyledi.

Tanju Özcan'ın açıklamalarını şuradan izleyebilirsiniz👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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