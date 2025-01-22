Sedat Gülener Kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Neden Gözaltına Alındı?
Sedat Gülener Kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Neden Gözaltına Alındı?
Bolu Kartalkaya'daki bir otelde yaşanan yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Sedat Gülener'in hayatı ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.
Peki, Sedat Gülener kimdir, Tanju Özcan'ın neyi oluyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Sedat Gülener Kimdir?
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Sedat Gülener Neden Gözaltına Alındı?
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