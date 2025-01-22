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Sedat Gülener Kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Neden Gözaltına Alındı?

Sedat Gülener Kimdir? Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Neden Gözaltına Alındı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 21:20

Bolu Kartalkaya'daki bir otelde yaşanan yangın faciasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi Sedat Gülener'in hayatı ve biyografisi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Sedat Gülener kimdir, Tanju Özcan'ın neyi oluyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Sedat Gülener Kimdir?

Sedat Gülener Kimdir?

Gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın dayısının oğludur. 3 Ocak 2023'te Bolu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlayan Gülener, o tarihten bu yana görevini sürdürüyordu. Ancak Kartalkaya'daki bir otelde yaşanan yangın faciası sonrası gözaltına alındı. Gülener'in hayatı hakkında şimdilik pek fazla bilgi bulunmuyor.

Sedat Gülener ile Tanju Özcan Akraba mı?

Sedat Gülener ile Tanju Özcan Akraba mı?

Evet, Tanju Özcan ve Sedat Gülener akrabadır. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni olan Sedat Gülener, aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. 

Tanju Özcan, kuzeni olan Gülener'in başkan yardımcısı olmasıyla ilgili olarak, 'Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru, bunu bütün Bolu biliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Gülener Neden Gözaltına Alındı?

Sedat Gülener Neden Gözaltına Alındı?

Sedat Gülener, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebi ve müdahale süreçlerindeki olası ihmaller üzerinde duran savcılığın, Gülener'in itfaiye operasyonlarının sorumlusu olarak bu olaydaki rolünü incelemek istediği tahmin ediliyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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